От названия мужского полового органа? С происхождением этих украинских фамилий не все так однозначно

Некоторые украинские фамилии могут свидетельствовать о крупном мужском достоинстве предков их носителей

В украинском языке есть аутентичные слова, произошедшие от слова "пуцька", означающего мужской половой орган. Этот разговорный вариант можно встретить в сельской местности и сегодня.

Целый ряд украинских фамилий имеет такую же основу. "Телеграф" решил узнать, действительно ли эти родовые имена произошли от названия полового члена и где они распространены.

Пуценко

Самое большое количество носителей среди фамилий с корнем пуц/пуць в Украине имеет родовое имя Пуценко – 222 человека. Представители фамилии понемногу живут в разных областях Украины, кроме западных регионов и Одесчины, свидетельствуют данные сайта "Рідні".

На портале указано, что сведения о происхождении этого родового имени в этимологических словарях отсутствуют. Однако в комментариях пишут, что такую фамилию давали козакам, "у которых была длинная пуца".

Хотя прямых доказательств этому мы не нашли, вероятность того, что интернет-пользователь прав, достаточно высока. На это косвенно указывают такие признаки:

Самыми многочисленными среди козаков были фамилии, которые заканчивались на -енко

Украинские козаки отличались чувством юмора, которое, в частности проявилось в выборе прозвищ

Носители родового имени Пуценко полностью отсутствуют в западных регионах, где больше фамилий, имеющих немецкое, польское и другое иностранное происхождение.

Карта распространения фамилии Пуценко в Украине

Пуц и Пуць

Также в нашей стране насчитывается 220 носителей родового имени Пуц и 179 носителей фамилии Пуць. Здесь уже немного другая история. Что касается первого варианта, он распространен почти по всей территории Украины, но большая концентрация на западе страны: в Волынской, Ровенской, Львовской и Хмельницкой областях.

Карта распространения фамилии Пуц в Украине

Версия с мягким знаком на конце имеет нелогичное распространение, и хотя в целом не представлена в большинстве западных регионов, имеет самую плотную концентрацию в Луцком районе. Там сейчас живут 24 носителя этой фамилии.

Карта распространения фамилии Пуць в Украине

Между тем в немецком языке есть слово putz (звучит как пуц), что означает штукатурка, побелка, а также уборка, а в польском – глагол pucować (звучит как пуцовач), что переводится как чистить или полировать.

При этом в Польше существует родовое имя Pucz (звучит как Пуч), происхождение которого точно не установлено, но по одной из версий, оно может указывать на род занятий.

Таким образом, Пуц или Пуць может быть украинской адаптацией польского Putz или отдельной фамилией, произошедшей от профессии чистильщика или уборщика.

Также стоит отметить, что родовые имена Пуц и Пуць могут быть как вариантами одной и той же фамилии, так и иметь различное происхождение.

Пуцик

В Украине также проживают 125 носителей родового имени Пуцик, которое больше распространено в центре и на севере Украины, в то время как на востоке и западе страны практически не встречается. Самая высокая концентрация — на Житомирщине. Так, в Емильчинском и Новоград-Волынском районах, которые граничат друг с другом, совокупно проживают 58 (то есть почти половина) Пуциков.

Карта распространения фамилии Пуцик в Украине

Казалось бы, что вариантов появления этой фамилии немного – это точно будет какой-то из вышеперечисленных, однако в немецком языке существует удивительно созвучное прилагательное putzig. Оно звучит как пуцих (произносится "и") и означает милый или симпатичный. Носителям этого родового имени такой вариант покажется заманчивым.

Пуцило, Пуцко и другие фамилии

Кроме того, в Украине есть менее распространенные родовые имена, которые также имеют основу "пуц". В нашей стране проживают 111 человек по фамилии Пуцило, 60 – по фамилии Пуцко и 58 – по фамилии Пуцак. Также 53 украинца носят родовое имя Пуцелик, 38 – Пуцята и 34 – Пуцай. Все они могли произойти от украинского существительного "пуцька", означающего половой член.

Поскольку специалисты не сообщают о точном происхождении этих фамилий, каждый может выбрать для себя любую предпочтительную версию.

Ранее мы рассказали о ряде украинских фамилий, которые могли произойти от названия женского полового органа на немецком языке. Однако существуют и другие версии.