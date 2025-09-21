Некоторые стихи писал под "эффектом": о каких "черных" страницах жизни Рыльского не рассказывают в школе

Максим Рыльский был в обществе, где "все уже знали обо всем на свете" и им хотелось нового, поэтому он употреблял запрещенные вещества и хотел выпустить об этом цикл стихов

Большинство из нас привыкли воспринимать Максима Рыльского, как классика украинской литературы. Однако его раннее творчество было значительно смелее и сложнее, чем обычно изучают в школе.

Максим Тадеевич Рыльский родился 19 марта 1895 года в городе Киеве. После ранней смерти отца его воспитывала мать, которая привила сыну любовь к книге и искусству, рассказывает "Телеграф".

Что известно об украинском классике Максиме Рыльском

Образование Рыльский получал в киевской гимназии. Позже учился на медицинском факультете Киевского императорского университета Святого Владимира, а затем — на историко-филологическом факультете Народного университета в Киеве, основанного при гетмане Павле Скоропадском. Из-за революционных событий и гражданской войны он не смог закончить ни одного из учебных заведений.

Поэзией начал увлекаться еще в юности — с 12 лет. Тогда он написал стихотворение. А в 15 лет — вышел дебютный сборник "На белых островах".

Среди самых популярных его произведений — "Знак весов" (1932), "Лето" (1936), "Розы и виноград" (1957), "Голосеевская осень" и стихи "Слово о родной матери", "Не бросайся хлебом, он святой!", "Дождь" и "Разговор с другом". Рыльский также работал как переводчик — он перевел "Евгения Онегина" и "Пана Тадеуша".

Рыльский – известный поэт, который писал для детей, молодежи и взрослых. Однако большинство стихов в школе не изучается из-за его "черных" страниц в жизни.

В десятые годы Рыльский увлекался творчеством Шарля Бодлера — поэта, известного провокационными произведениями и экспериментами с формой и содержанием. Молодой поэт даже посвятил Бодлеру одно из своих стихотворений. Тогда он принадлежал к кругу литераторов и мыслителей, которые поддерживали различных бунтарей. Все члены общества говорили, что находятся в депрессии, что все в этом мире им уже известно и хочется чего-то нового. Тогда же начались эксперименты с запрещенными веществами.

Максим Рыльский посвятил Бодлеру стихотворение

Известно, что Рыльский готовил цикл стихотворений, посвященных "ядовитой любви" — любви не к людям, а к запрещенным веществам. Цикл "Яд" должен был включать поэзию под названием "Мутные воды", однако сборник так и не был опубликован. Полный текст сейчас найти невозможно. Он должен был быть посвящен молодым бунтарям, которые "игрались" с запрещенными веществами.

Напомним, ранее "Телеграф" писал об интересных фактах из жизни расстрелянной украинской писательницы Люцианы Пионтек, которая воровала чужие стихи и была иностранной агенткой.