Его жена сошла с ума, а сам был немощным и умер от сифилиса? Что скрывает биография Ивана Франко

Одним из выдающихся украинских писателей, чья жизнь была непростой, является Иван Франко. Он боролся за культуру и науку, но и одновременно с тяжелой болезнью, одиночеством, безумием жены и бедностью.

Иван Франко (1856–1916) – украинский писатель, поэт, публицист, переводчик и политический деятель. Родился в селе Нагуевичи во Львовской области в семье кузнеца. Получил образование во Львовском, Черновицком и Венском университетах, где защитил докторскую диссертацию по философии, пишет "Телеграф".

Выдающийся писатель

Франко был одним из основателей украинской модерной литературы, известный под псевдонимом "Каменщик". Он создал более 6 тысяч произведений разных жанров, писал на украинском, польском и немецком языках. Его перу принадлежат поэма "Моисей", повесть "Захар Беркут", драма "Украденное счастье".

Он активно занимался политической деятельностью, был соучредителем Русско-украинской радикальной партии – первой украинской партии в Галиции. Также переводил произведения Шекспира, Гомера, Гете, Гейне и многих других европейских авторов.

Личная жизнь

Иван Франко был женат на Ольге Хоружинской (1864–1941). Она происходила из восточноукраинской интеллигентной семьи из Харьковской области. Франко взял ее у жены в 1886 году. У супругов было четыре ребенка: Андрей, Тарас, Петр и Анна.

Жена Ивана Франко Ольга Хоружинская

Ольга поддерживала Франко в его научной и литературной деятельности, но их супружеская жизнь была непростой из-за материальных трудностей и болезней.

Хотя Ольга была его не единственной любовью. Глубокая любовь также была к Юзефе Дзвонковской и Целине Журовской . После смерти мужа Целина с детьми вернулась во Львов и часто обращалась к Ивану Франко за помощью. Он поддерживал ее финансово, доверил ключи от своего дома, где она ухаживала за хозяйством. В 1912 и 1914 Франко отдыхал вместе с ее сыном, а за больной женой Ольгой тогда заботилась Целина.

В конце 1914 Франко поселил Целину с детьми в своем доме, представив их жене как экономку. К лету 1915-го они жили там за его средства, тогда как Ольгу разместили в психбольнице в Кульпаркове.

Болезнь поэта

На склоне жизни Иван Франко тяжело болел. Его поразил ревматоидный артрит, который изуродовал руки и ноги, оставив его почти беспомощным. Он страдал от постоянных болей, мигреней и проблем с мочевыделительной системой. Врачи предположили, что это был сифилис и отправили писателя лечиться в хорватский "курорт" в городе Липик, где используют в лечении йодированную воду, настойку наперстянки и ртуть. Такое лечение только ухудшило состояние: у Франко начались галлюцинации, однажды его даже нашли на улице в тяжелом состоянии, ведь он почти голый выбежал из больницы.

У поэта "выкручивало" руки

Он писал, что его руки "выкрутил" дух Михаила Драгоманова, который приходил к нему 2 ночи. Он это сделал для того, чтобы тот не смог писать.

Вернувшись из больницы, он уже не мог писать собственноручно и диктовал тексты сыну Андрею. Но судьба ударила еще сильнее: сын умер, жена сошла с ума и даже в минуты ясности часто издевалась над беспомощным мужем.

Когда началась Первая мировая война, Франко остался почти один: дочь уехала в Киев, двое сыновей ушли на фронт, а жена была в доме для душевнобольных. Сам писатель едва передвигался и некоторое время жил в госпитале митрополита Андрея Шептицкого. В 1915-м на этом месте был приют сечевых стрельцов.

Львовяне сочувствовали Франко: на рынке ему нередко давали продукты бесплатно или бросали деньги в сумку, чтобы он не голодал. В конце концов в 1916 году он вернулся домой, где постепенно угасал. В последние дни его снова мучили видения: по преданию, перед смертью он видел, как Иисус ломает хлеб за его столом.

Умер Иван Франко 28 мая 1916 года во Львове. Его тело было накрыто ободранной простыней. Проститься с поэтом собралось около 10 тысяч человек, а гроб с телом несли сечевые стрельцы.

