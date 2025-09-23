Укр

Его жена сошла с ума, а сам был немощным и умер от сифилиса? Что скрывает биография Ивана Франко

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Выдающийся украинский писатель Иван Франко Новость обновлена 23 сентября 2025, 12:29
Выдающийся украинский писатель Иван Франко. Фото Коллаж "Телеграфа"

Известный писатель Иван Франко имел тяжелую судьбу — в старости болел, был одиноким и бедным

Одним из выдающихся украинских писателей, чья жизнь была непростой, является Иван Франко. Он боролся за культуру и науку, но и одновременно с тяжелой болезнью, одиночеством, безумием жены и бедностью.

Иван Франко (1856–1916) – украинский писатель, поэт, публицист, переводчик и политический деятель. Родился в селе Нагуевичи во Львовской области в семье кузнеца. Получил образование во Львовском, Черновицком и Венском университетах, где защитил докторскую диссертацию по философии, пишет "Телеграф".

Украинский поэт, прозаик, драматург Иван Франко
Выдающийся писатель

Франко был одним из основателей украинской модерной литературы, известный под псевдонимом "Каменщик". Он создал более 6 тысяч произведений разных жанров, писал на украинском, польском и немецком языках. Его перу принадлежат поэма "Моисей", повесть "Захар Беркут", драма "Украденное счастье".

Он активно занимался политической деятельностью, был соучредителем Русско-украинской радикальной партии – первой украинской партии в Галиции. Также переводил произведения Шекспира, Гомера, Гете, Гейне и многих других европейских авторов.

Личная жизнь

Иван Франко был женат на Ольге Хоружинской (1864–1941). Она происходила из восточноукраинской интеллигентной семьи из Харьковской области. Франко взял ее у жены в 1886 году. У супругов было четыре ребенка: Андрей, Тарас, Петр и Анна.

Ольга Хоружинская — украинская писательница, переводчица, общественный деятель
Жена Ивана Франко Ольга Хоружинская

Ольга поддерживала Франко в его научной и литературной деятельности, но их супружеская жизнь была непростой из-за материальных трудностей и болезней.

Хотя Ольга была его не единственной любовью. Глубокая любовь также была к Юзефе Дзвонковской и Целине Журовской. После смерти мужа Целина с детьми вернулась во Львов и часто обращалась к Ивану Франко за помощью. Он поддерживал ее финансово, доверил ключи от своего дома, где она ухаживала за хозяйством. В 1912 и 1914 Франко отдыхал вместе с ее сыном, а за больной женой Ольгой тогда заботилась Целина.

В конце 1914 Франко поселил Целину с детьми в своем доме, представив их жене как экономку. К лету 1915-го они жили там за его средства, тогда как Ольгу разместили в психбольнице в Кульпаркове.

Болезнь поэта

На склоне жизни Иван Франко тяжело болел. Его поразил ревматоидный артрит, который изуродовал руки и ноги, оставив его почти беспомощным. Он страдал от постоянных болей, мигреней и проблем с мочевыделительной системой. Врачи предположили, что это был сифилис и отправили писателя лечиться в хорватский "курорт" в городе Липик, где используют в лечении йодированную воду, настойку наперстянки и ртуть. Такое лечение только ухудшило состояние: у Франко начались галлюцинации, однажды его даже нашли на улице в тяжелом состоянии, ведь он почти голый выбежал из больницы.

Тяжело болен Иван Франко
У поэта "выкручивало" руки

Он писал, что его руки "выкрутил" дух Михаила Драгоманова, который приходил к нему 2 ночи. Он это сделал для того, чтобы тот не смог писать.

Вернувшись из больницы, он уже не мог писать собственноручно и диктовал тексты сыну Андрею. Но судьба ударила еще сильнее: сын умер, жена сошла с ума и даже в минуты ясности часто издевалась над беспомощным мужем.

Когда началась Первая мировая война, Франко остался почти один: дочь уехала в Киев, двое сыновей ушли на фронт, а жена была в доме для душевнобольных. Сам писатель едва передвигался и некоторое время жил в госпитале митрополита Андрея Шептицкого. В 1915-м на этом месте был приют сечевых стрельцов.

Львовяне сочувствовали Франко: на рынке ему нередко давали продукты бесплатно или бросали деньги в сумку, чтобы он не голодал. В конце концов в 1916 году он вернулся домой, где постепенно угасал. В последние дни его снова мучили видения: по преданию, перед смертью он видел, как Иисус ломает хлеб за его столом.

Умер Иван Франко 28 мая 1916 года во Львове. Его тело было накрыто ободранной простыней. Проститься с поэтом собралось около 10 тысяч человек, а гроб с телом несли сечевые стрельцы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что это за расстрелянная украинская писательница Люциана Пионтек, которая крала чужие стихи и была иностранной агенткой.

Теги:
#История #Писатель #Иван Франко #Интересное