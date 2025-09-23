Рус

Його жінка збожеволіла, а сам був немічним та помер від сифілісу? Що приховує біографія Івана Франка

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Видатний український письменник Іван Франко Новина оновлена 23 вересня 2025, 12:39
Видатний український письменник Іван Франко. Фото Колаж "Телеграфу"

Відомий письменник Іван Франко мав тяжку долю — на старості хворів, був самотнім і бідним

Одним із видатних українських письменників, чиє життя було непростим, є Іван Франко. Він боровся за культуру і науку, але й одночасно зі тяжкою хворобою, самотністю, божевіллям дружини та бідністю.

Іван Франко (1856–1916) – український письменник, поет, публіцист, перекладач і політичний діяч. Народився в селі Нагуєвичі на Львівщині в родині коваля. Здобув освіту у Львівському, Чернівецькому та Віденському університетах, де захистив докторську дисертацію з філософії. "Телеграф" вирішив поділитися з читачами маловідомими фактами з біографії легенди.

Український поет, прозаїк, драматург Іван Франко
Видатний письменник

Франко був одним із засновників української модерної літератури, відомий під псевдонімом "Каменяр". Він створив понад 6 тисяч творів різних жанрів, писав українською, польською та німецькою мовами. Його перу належать поема "Мойсей", повість "Захар Беркут", драма "Украдене щастя".

Він активно займався політичною діяльністю, був співзасновником Русько-української радикальної партії – першої української партії в Галичині. Також перекладав твори Шекспіра, Гомера, Гете, Гейне та багатьох інших європейських авторів.

Особисте життя

Іван Франко був одружений із Ольгою Хоружинською (1864–1941). Вона походила зі східноукраїнської інтелігентної родини з Харківщини. Франко взяв її у дружини в 1886 році. Подружжя мало чотирьох дітей: Андрія, Тараса, Петра та Анну.

Ольга Хоружинська - українська письменниця, перекладачка, громадська діячка
Дружина Івана Франка Ольга Хоружинська

Ольга підтримувала Франка в його науковій та літературній діяльності, але їхнє подружнє життя було непростим — через матеріальні труднощі та хвороби.

Хоча Ольга була його не єдиним коханням. Глибоке кохання також було до Юзефи Дзвонковської та Целіни Журовської. Після смерті чоловіка Целіна з дітьми повернулася до Львова й часто зверталася до Івана Франка по допомогу. Він підтримував її фінансово, довірив ключі від своєї оселі, де вона доглядала господарство. У 1912 та 1914 роках Франко відпочивав разом із її сином, а за хворою дружиною Ольгою тоді піклувалася Целіна.

Наприкінці 1914 року Франко поселив Целіну з дітьми у своєму домі, представивши їх дружині як економку. До літа 1915-го вони жили там за його кошт, тоді як Ольгу розмістили в психіатричній лікарні в Кульпаркові.

Хвороба поета

На схилі життя Іван Франко тяжко хворів. Його вразив ревматоїдний артрит, що спотворив руки й ноги, залишивши його майже безпорадним. Він страждав від постійних болів, мігреней і проблем із сечовидільною системою. Лікарі припустили, що то був сифіліс і відправили письменника лікуватися до хорватського "курорту" в місті Ліпік, де використовують у лікуванні йодовану воду, настоянку наперстянки й ртуть. Таке лікування лише погіршило стан: у Франка почалися галюцинації, одного разу його навіть знайшли на вулиці в тяжкому стані, адже він майже голий вибіг зі лікарні.

Тяжко хворий Іван Франко
У поета "повикручувало" руки

Він писав, що його руки "викрутив" дух Михайла Драгоманова, який приходив до нього 2 ночі. Він це зробив для того, аби той не зміг писати.

Повернувшись з лікарні, він уже не міг писати власноруч і диктував тексти синові Андрію. Але доля вдарила ще сильніше: син помер, дружина збожеволіла й навіть у хвилини ясності часто знущалася з безпорадного чоловіка.

Коли почалася Перша світова війна, Франко залишився майже сам: донька поїхала до Києва, двоє синів пішли на фронт, а жінка була у будинку для душевнохворих. Сам письменник ледве пересувався й певний час жив у шпиталю митрополита Андрія Шептицького. У 1915-му на цьому місці був притулок січових стрільців.

Львів’яни співчували Франкові: на ринку йому нерідко давали продукти безплатно або кидали гроші у сумку, аби він не голодував. Зрештою у 1916 році він повернувся додому, де поступово згасав. У останні дні його знову мучили видіння: за переказами, перед смертю він бачив, як Ісус ламає хліб за його столом.

Помер Іван Франко 28 травня 1916 року у Львові. Його тіло було накрито обідраним простирадлом. Попрощатися з поетом зібралося близько 10 тисяч людей, а домовину з тілом несли січові стрільці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що то за розстріляна українська письменниця Люціана Піонтек, яка крала чужі вірші та була іноземною агенткою.

