Воровала чужие стихи и была иностранным агентом: что это за расстрелянная украинская писательница Люциана Пионтек (фото)

Еще одна представительница украинской интимной поэмы Люциана Пионтек вошла в историю не только своими стихами, но и громкими скандалами. Ее знают как "литературного вора" и шпиона.

Люциана Пионтек родилась в 1899 году в Полтавской области. Она — украинская писательница и переводчица немецкого происхождения, известная сборником стихов "Тихим диссонансом" и рассказами "Балаклава". Ее произведения часто называли интимной лирикой — откровенные, чувственные и психологически глубокие, как пишет "Телеграф".

По середине Люциана Пионтек, а рядом ее муж – Иван Кулик

В своих интимных произведениях она писала о любви, ревности и женских переживаниях, в частности страх, что новый любовник не сможет полюбить ее так, как прежнюю.

Ее мужем был писатель Иван Кулик, с которым она с 1923-1927 года жила в Канаде. Там она участвовала в работе украинской колонии и преподавала в рабочих школах.

Позже поэтесса жила в Харькове, позже переехала в Киев в легендарный Ролит. Она в совершенстве владела немецким и английским языками, однако именно это стало поводом для критики. Коллеги обвиняли ее в плагиате: мол, переводы англоязычной поэзии Пионтек выдавала за собственные произведения.

Легендарный дом Ролит в Киеве

Первым "звоночком" была статья "Неприятный диссонанс" Олеся Донченко, где он указал, что Пионтек занималась плагиатом — перевела три стихотворения русских поэтов. Затем Йохансек поймал женщину на том, что она, переводы из американской и английской поэзии, выдавала за собственные стихи.

В 1937 году писательницу арестовали сотрудники НКВД. Оказалось, что она была шпионкой польской и немецкой разведок и сама же в этом призналась. На эту работу ее подтолкнул уже бывший муж — Иван Кулик, который в Канаде был советником полпредства СССР по украинским делам, а позже исполнял обязанности торгпреда и полпреда.

Осенью того же года поэтессу расстреляли — на полмесяца раньше мужа.

