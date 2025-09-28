Там били током и отрезали конечности? Что скрывает история заброшенного пансионата в Харькове (фото)

Разрушенный пансионат в Харькове, который когда-то был учреждением закрытого типа для людей с нарушениями головного мозга, до сих пор окутан слухами о таинственных экспериментах и безымянных захоронениях

В Харькове до сих пор вспоминают об одном из самых загадочных объектов города — разрушенном пансионате закрытого типа для людей с нарушениями функций головного мозга. Вероятно, что там проводили эксперименты над пациентами.

Заброшенный пансионат для умственно отсталых возведен в конце 1970-х в лесной зоне за 8-м кладбищем. Он просуществовал чуть более десяти лет, прежде чем сгореть в конце 80-х и окончательно превратиться в руины, по данным Findway.

Как написали в ресурсе, в стенах заведения могли проводиться эксперименты над пациентами. Речь шла об испытаниях методов лечения головного мозга высокочастотными токами, попытки прямого взаимодействия двух нервных систем и даже эксперименты, связанные с трансплантацией конечностей.

Кроме того, особое внимание привлекают захоронения на соседнем кладбище. В нижней его части десятилетиями сохранялись ряды могил без имен, только с номерами. Долгое время считалось, что это — место захоронения бездомных. Лишь недавно выяснилось, что здесь покоятся пациенты пансионата.

В конце 1980-х годов объект был уничтожен пожаром при невыясненных обстоятельствах. В настоящее время пансионат остался в виде руин и недоступен для посещения.

