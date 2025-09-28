Там били током та відрізали кінцівки? Що приховує історія покинутого пансіонату у Харкові (фото)

Зруйнований пансіонат у Харкові, який колись був закладом закритого типу для людей із порушеннями головного мозку, і досі оповитий чутками про таємничі експерименти та безіменні поховання

У Харкові й досі згадують про один із найзагадковіших об’єктів міста — зруйнований пансіонат закритого типу для людей із порушеннями функцій головного мозку. Ймовірно, що там проводили експерименти над пацієнтами.

Покинутий пансіонат для розумово відсталих зведений наприкінці 1970-х у лісовій зоні за 8-м кладовищем. Він проіснував трохи понад десять років, перш ніж згоріти наприкінці 80-х і остаточно перетворитися на руїни, за даними "Find-way".

Як написали у ресурсі, у стінах закладу могли проводитися експерименти над пацієнтами. Йшлося про випробування методів лікування головного мозку високочастотними струмами, спроби прямої взаємодії двох нервових систем та навіть експерименти, пов’язані з трансплантацією кінцівок.

Крім того, особливу увагу привертають поховання на сусідньому кладовищі. У нижній його частині десятиліттями зберігалися ряди могил без імен, лише з номерами. Довгий час вважалося, що це — місце поховання безхатченків. Лише нещодавно з’ясувалося, що тут спочивають пацієнти пансіонату.

Наприкінці 1980-х років об’єкт було знищено пожежею за нез’ясованих обставин. Нині пансіонат залишився у вигляді руїн і є недоступним для відвідування.

