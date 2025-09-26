В лесах Тернопольщины есть руины замка, которому уже более трех веков: когда-то его захватило войско турок (фото)

В Тернопольской области остались руины Червоногородского замка, а также костела Вознесения Девы Марии и семейные часовни Понинских

Червоногородский замок в урочище Красное Тернопольской области — один из самых интересных достопримечательностей Подолья. Около 350 лет назад его захватило войско турецкого султана.

Возле села Нирков Тернопольской области стоят руины Червоногородского замка. Он расположен среди гор и лесов, а рядом протекает река Джурин, по данным "Терен".

История этого места достигает IX века, когда здесь была резиденция русских князей. В 1351 году семья Кориатовичей построила деревянный замок для защиты от татар, а в начале XVII века королевский староста Николай Данилович построил каменную крепость.

Замок неоднократно подвергался разрушениям, в частности от турецких войск в 1672 году. В 1870 году на основе предыдущих сооружений князь Кароль Понинский построил готический дворец, архитектором которого был Юлиан Захаревич.

Кроме замка, здесь можно увидеть костел Вознесения Девы Марии и семейные часовни Понинских.

Урочище Красное известно и своей природной привлекательностью. После дождей почва приобретает красный оттенок, а рядом расположен Джуринский водопад — самый высокий равнинный водопад Украины, высотой 16 метров.

Где расположен замок

Добраться до замка удобнее всего автомобилем или электричкой из Тернополя в Залещики, а оттуда — автобусом или такси до села Порки.

