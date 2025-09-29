Укр

Категорически нельзя делать это 29 сентября, чтобы не упустить денежную удачу и счастье

Татьяна Кармазина
Украинцы празднуют осенью много церковных праздников
Украинцы празднуют осенью много церковных праздников.

В день этого святого важно избегать определенных вещей

В понедельник, 29 сентября, согласно новоюлианскому церковному календарю, православные верующие и греко-католики вспоминают преподобного Кириака Отшельника. В этот день принято молиться святому и воздерживаться от ряда вещей.

Кириак родился в семье пресвитера и с детства служил церковным чтецом. В 18 лет он отправился в Иерусалим, где посещал святыни и жил в монастыре. Там он принял монашеский постриг и продолжил духовное служение в обители на берегу Иордана. В 37 лет Кириак был рукоположен в диаконы, а спустя время — в пресвитеры. Достигнув 70-летнего возраста, он удалился в пустыню, где скончался в 109 лет.

Когда-то этот день посвящали охотникам. Считалось доброй приметой добыть "именинного" зайца, из которого готовили главное угощение. Праздничные трапезы не обходились без щедрости: за стол звали нуждающихся и угощали их свежей дичью.

рагу держит женщина
Фото: freepik

Что нельзя делать 29 сентября

  • Брать оброненные кем-то деньги — к денежным проблемам.
  • Одалживать деньги – из дома может уйти счастье.
  • Обсуждать с кем-то своих супругов – семейная жизнь может дать трещину.
  • Девушкам гадать на любовь – можно надолго остаться одинокой.

Народные приметы 29 сентября

  • Появление в лесу поздних грибов – к затяжной осени.
  • Гром – предвестник снежной зимы.
  • Поздно вечером или ночью появился туман – заморозков не ждите.

У кого именины 29 сентября

Сегодня именины отмечают Альфред, Иоанн (Иван), Феофан.

Праздники и события 29 сентября

  • День памяти трагедии Бабьего Яра в Украине
  • День отоларинголога в Украине
  • Всемирный день сердца (World Heart Day)
  • Международный день распространения информации о продовольственных потерях и пищевых отходах

Напомним, что в первом месяце осени много государственных праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь важных событий и выходных в сентябре 2025 года.

