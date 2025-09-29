Категорически нельзя делать это 29 сентября, чтобы не упустить денежную удачу и счастье

В день этого святого важно избегать определенных вещей

В понедельник, 29 сентября, согласно новоюлианскому церковному календарю, православные верующие и греко-католики вспоминают преподобного Кириака Отшельника. В этот день принято молиться святому и воздерживаться от ряда вещей.

Кириак родился в семье пресвитера и с детства служил церковным чтецом. В 18 лет он отправился в Иерусалим, где посещал святыни и жил в монастыре. Там он принял монашеский постриг и продолжил духовное служение в обители на берегу Иордана. В 37 лет Кириак был рукоположен в диаконы, а спустя время — в пресвитеры. Достигнув 70-летнего возраста, он удалился в пустыню, где скончался в 109 лет.

Когда-то этот день посвящали охотникам. Считалось доброй приметой добыть "именинного" зайца, из которого готовили главное угощение. Праздничные трапезы не обходились без щедрости: за стол звали нуждающихся и угощали их свежей дичью.

Фото: freepik

Что нельзя делать 29 сентября

Брать оброненные кем-то деньги — к денежным проблемам.

Одалживать деньги – из дома может уйти счастье.

Обсуждать с кем-то своих супругов – семейная жизнь может дать трещину.

Девушкам гадать на любовь – можно надолго остаться одинокой.

Народные приметы 29 сентября

Появление в лесу поздних грибов – к затяжной осени.

Гром – предвестник снежной зимы.

Поздно вечером или ночью появился туман – заморозков не ждите.

У кого именины 29 сентября

Сегодня именины отмечают Альфред, Иоанн (Иван), Феофан.

Праздники и события 29 сентября

День памяти трагедии Бабьего Яра в Украине

День отоларинголога в Украине

Всемирный день сердца (World Heart Day)

Международный день распространения информации о продовольственных потерях и пищевых отходах

Напомним, что в первом месяце осени много государственных праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь важных событий и выходных в сентябре 2025 года.