Категорически нельзя делать это 29 сентября, чтобы не упустить денежную удачу и счастье
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В день этого святого важно избегать определенных вещей
В понедельник, 29 сентября, согласно новоюлианскому церковному календарю, православные верующие и греко-католики вспоминают преподобного Кириака Отшельника. В этот день принято молиться святому и воздерживаться от ряда вещей.
Кириак родился в семье пресвитера и с детства служил церковным чтецом. В 18 лет он отправился в Иерусалим, где посещал святыни и жил в монастыре. Там он принял монашеский постриг и продолжил духовное служение в обители на берегу Иордана. В 37 лет Кириак был рукоположен в диаконы, а спустя время — в пресвитеры. Достигнув 70-летнего возраста, он удалился в пустыню, где скончался в 109 лет.
Когда-то этот день посвящали охотникам. Считалось доброй приметой добыть "именинного" зайца, из которого готовили главное угощение. Праздничные трапезы не обходились без щедрости: за стол звали нуждающихся и угощали их свежей дичью.
Что нельзя делать 29 сентября
- Брать оброненные кем-то деньги — к денежным проблемам.
- Одалживать деньги – из дома может уйти счастье.
- Обсуждать с кем-то своих супругов – семейная жизнь может дать трещину.
- Девушкам гадать на любовь – можно надолго остаться одинокой.
Народные приметы 29 сентября
- Появление в лесу поздних грибов – к затяжной осени.
- Гром – предвестник снежной зимы.
- Поздно вечером или ночью появился туман – заморозков не ждите.
У кого именины 29 сентября
Сегодня именины отмечают Альфред, Иоанн (Иван), Феофан.
Праздники и события 29 сентября
- День памяти трагедии Бабьего Яра в Украине
- День отоларинголога в Украине
- Всемирный день сердца (World Heart Day)
- Международный день распространения информации о продовольственных потерях и пищевых отходах
Напомним, что в первом месяце осени много государственных праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь важных событий и выходных в сентябре 2025 года.