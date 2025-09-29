Категорично не можна робити це 29 вересня, щоб не втратити грошову удачу і щастя

У день цього святого важливо уникати певних речей

У понеділок, 29 вересня, згідно з новоюліанським церковним календарем, православні віряни та греко-католики згадують преподобного Киріака Самітника. Цього дня заведено молитися святому та утримуватись від низки речей.

Киріак народився у сім’ї пресвітера і з дитинства служив церковним читцем. У 18 років він вирушив до Єрусалиму, де відвідував святині та жив у монастирі. Там він прийняв чернечий постриг і продовжив духовне служіння в обителі на березі Йордану. У 37 років Киріак був висвячений у диякони, а згодом — у пресвітери. Досягши 70-річного віку, він пішов у пустелю, де помер у 109 років.

Колись цей день присвячували мисливцям. Вважалося доброю прикметою здобути "іменинного" зайця, з якого готували головне частування. Святкові трапези не обходилися без щедрості: за стіл звали нужденних і пригощали їх свіжою дичиною.

Фото: freepik

Що не можна робити 29 вересня

Брати загублені кимось гроші — до грошових проблем.

Позичати гроші – з дому може піти щастя.

Обговорювати з кимось своїх чоловіка чи жінку – сімейне життя може дати тріщину.

Дівчатам ворожити на кохання – можна надовго залишитися самотньою.

Народні прикмети 29 вересня

Поява у лісі пізніх грибів – до затяжної осені.

Грім – провісник сніжної зими.

Пізно ввечері чи вночі з’явився туман – заморозків не чекайте.

У кого іменини 29 вересня

Сьогодні іменини відзначають Альфред, Іоанн (Іван), Феофан.

Свята та події 29 вересня

День пам’яті трагедії Бабиного Яру в Україні

День отоларинголога в Україні

Всесвітній день серця (World Heart Day)

Міжнародний день поширення інформації про продовольчі втрати та харчові відходи

