Не одной "Софиевкой": куда отправиться в Украину на отдых осенью — топ-5 мест (фото)
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Узнайте, куда поехать в осенний сезон в отпуск или просто на выходные
Считается, что лучшим временем для отдыха является лето, как правило, в курортной Одессе. Но это не совсем так! Ведь наша Украина очень красива и богата туристическими зонами осенью, даже во время войны. Путешествия в родные места – это хорошая инвестиция в развитие и стабильность государства.
Жаркие дни еще не закончились, но опавшие листья уже говорят о приходе нового сезона. Осень – это не повод сидеть дома и отказываться от путешествий. Впереди нас ждет отличная осенняя пора, полная ярких цветов. "Телеграф" отобрал пять увлекательных мест, которые стоит посетить уже с сегодняшнего дня.
"Софиевка" в Умани
Национальный дендрологический парк Софиевка в Умани – это место, где вы почувствуете себя в сказке среди водопадов и прудов. Также здесь вас ждут грациозные лебеди.
"Александрия" в Белой Церкви
Дендрологический парк "Александрия", расположенный в Белой Церкви Киевской области, является одним из самых больших парков в Восточной Европе.
Музей Николая Гоголя
Заповедник-музей Н. Гоголя – это место в Полтавской области, где жил и творил писатель. Кроме того, вы сможете посетить известные села Диканьку и Сорочинцы.
Остров Хортица
Остров Хортица, Запорожская область, является частью семи чудес Украины, ведь здесь располагался центр украинского казачества – знаменитая Запорожская Сечь. Сегодня это историко-культурный комплекс, погружающий посетителей в атмосферу XV-XVIII веков.
Город Берегово
Город в Закарпатской области, известен своими термальными водами. Здесь увлекательная природа гармонично переплетается с венгерским колоритом. Город также богат культурно-историческими достопримечательностями.
Украина известна своими живописными туристическими местами. Ранее "Телеграф" поделился идеями для отдыха на уникальных озерах нашей страны.