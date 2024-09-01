Не одной "Софиевкой": куда отправиться в Украину на отдых осенью — топ-5 мест (фото)

Узнайте, куда поехать в осенний сезон в отпуск или просто на выходные

Считается, что лучшим временем для отдыха является лето, как правило, в курортной Одессе. Но это не совсем так! Ведь наша Украина очень красива и богата туристическими зонами осенью, даже во время войны. Путешествия в родные места – это хорошая инвестиция в развитие и стабильность государства.

Жаркие дни еще не закончились, но опавшие листья уже говорят о приходе нового сезона. Осень – это не повод сидеть дома и отказываться от путешествий. Впереди нас ждет отличная осенняя пора, полная ярких цветов. "Телеграф" отобрал пять увлекательных мест, которые стоит посетить уже с сегодняшнего дня.

"Софиевка" в Умани

Национальный дендрологический парк Софиевка в Умани – это место, где вы почувствуете себя в сказке среди водопадов и прудов. Также здесь вас ждут грациозные лебеди.

"Александрия" в Белой Церкви

Дендрологический парк "Александрия", расположенный в Белой Церкви Киевской области, является одним из самых больших парков в Восточной Европе.

Музей Николая Гоголя

Заповедник-музей Н. Гоголя – это место в Полтавской области, где жил и творил писатель. Кроме того, вы сможете посетить известные села Диканьку и Сорочинцы.

Остров Хортица

Остров Хортица, Запорожская область, является частью семи чудес Украины, ведь здесь располагался центр украинского казачества – знаменитая Запорожская Сечь. Сегодня это историко-культурный комплекс, погружающий посетителей в атмосферу XV-XVIII веков.

Скала Рогозы на острове Хортица. Фото: uamodna.com

Город Берегово

Город в Закарпатской области, известен своими термальными водами. Здесь увлекательная природа гармонично переплетается с венгерским колоритом. Город также богат культурно-историческими достопримечательностями.

Термальный бассейн "Жаворонок". Фото: karpaty.love

Украина известна своими живописными туристическими местами. Ранее "Телеграф" поделился идеями для отдыха на уникальных озерах нашей страны.