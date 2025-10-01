Покров Пресвятой Богородицы: что запрещено делать в этот день

В день Покрова запрещено работать физически

В среду, 1 октября, согласно новоюлианскому календарю, христиане празднуют Покров Пресвятой Богородицы. Ранее это происходило 14 октября.

История праздника началась в Х веке в Константинополе. Когда город атаковали враги, верующие собрались во Влахернском храме, чтобы помолиться Богородице. Так Дева Мария покрыла своим омофором людей и оградила их от смерти. Это было проявлением любви и защиты Богородицы по отношению к людям. Следовательно, Божья Матерь стала олицетворять покровительство.

Традиции и приметы 1 октября

Верующие идут в храм, чтобы отметить праздник Покрова. Христиане просят Богородицу о помощи в делах, мира в Украине, крепкого здоровья. Незамужние девушки молятся к Деве Марии, чтобы найти свою судьбу и забеременеть. В народе Покров ассоциировался со встречей осени и зимы. Также люди завершали работы, готовили вкусные блюда и приглашали гостей.

Солнечный день сегодня – зима будет теплой.

Заметили, что летят гуси – зима наступит рано.

Идёт дождь в этот день — погода будет ясной.

Что нельзя делать 1 октября

Запрещено заниматься физической работой, потому что это большой религиозный праздник.

Нельзя отказывать в помощи, поскольку Матерь Божия никому не отказывала.

Запрещается копать, резать, шить, заниматься рукоделием.

