Покров Пресвятой Богородицы: что запрещено делать в этот день
В день Покрова запрещено работать физически
В среду, 1 октября, согласно новоюлианскому календарю, христиане празднуют Покров Пресвятой Богородицы. Ранее это происходило 14 октября.
История праздника началась в Х веке в Константинополе. Когда город атаковали враги, верующие собрались во Влахернском храме, чтобы помолиться Богородице. Так Дева Мария покрыла своим омофором людей и оградила их от смерти. Это было проявлением любви и защиты Богородицы по отношению к людям. Следовательно, Божья Матерь стала олицетворять покровительство.
Традиции и приметы 1 октября
Верующие идут в храм, чтобы отметить праздник Покрова. Христиане просят Богородицу о помощи в делах, мира в Украине, крепкого здоровья. Незамужние девушки молятся к Деве Марии, чтобы найти свою судьбу и забеременеть. В народе Покров ассоциировался со встречей осени и зимы. Также люди завершали работы, готовили вкусные блюда и приглашали гостей.
- Солнечный день сегодня – зима будет теплой.
- Заметили, что летят гуси – зима наступит рано.
- Идёт дождь в этот день — погода будет ясной.
Что нельзя делать 1 октября
- Запрещено заниматься физической работой, потому что это большой религиозный праздник.
- Нельзя отказывать в помощи, поскольку Матерь Божия никому не отказывала.
- Запрещается копать, резать, шить, заниматься рукоделием.
