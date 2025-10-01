Покрова Пресвятої Богородиці: що заборонено робити у цей день

На Покрову заборонено працювати фізично

У середу, 1 жовтня, відповідно до новоюліанського календаря, християни святкують Покрови Пресвятої Богородиці. Раніше це відбувалося 14 жовтня.

Історія свята почалась у Х столітті в Константинополі. Коли місто атакували вороги, віряни зібралися у Влахернському храмі, щоб помолитися до Богородиці. Так Діва Марія покрила своїм омофором людей і захистила їх від смерті. Це було проявом любові і захисту Богородиці щодо людей. Відтак, Божа Матір стала уособлювати заступництво.

Покрова Пресвятої Богородиці, prolviv.com

Традиції та прикмети 1 жовтня

Віряни йдуть до храму, аби відзначити свято Покрови. Християни просять у Богородиці допомоги у справах, миру в Україні, достатку, міцного здоров'я. Незаміжні дівчата моляться до Діви Марії, щоб знайти свою долю та завагітніти. У народі Покрови асоціювався із зустріччю осені та зими. Також люди завершували роботи, готували смачні страви та запрошували гостей.

Сонячний день сьогодні — зима буде теплою.

Помітили, що летять гуси — зима настане рано.

Дощить у цей день — буде ясна погода.

Що не можна робити 1 жовтня

Заборонено займатися фізичною роботою, бо це велике релігійне свято.

Не можна відмовляти у допомозі, оскільки Матір Божа нікому не відмовляла.

Забороняється копати, різати, шити, займатися рукоділлям.

