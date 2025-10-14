Отпугаете удачу и благополучие: что строго запрещено делать 14 октября

В этот день верующие посещают храмы

В этот вторник христиане восточного обряда в Украине чтят память мучеников Назария, Гервасия, Протасия и Келсия. По новоюлианскому церковному календарю, святых вспоминали 27 октября.

Назарий родился в Риме в смешанной семье, где мать была христианкой, а отец – иудеем. В возрасте до зрелости он принял христианство и избрал служение братьям в вере.

В Милане Назарий посещал христиан, подвергавшихся преследованиям, среди них братьев-близнецов Гервасия и Протасия. Через свою помощь заключенным, отказ отречься от веры и открытую проповедь он вместе с товарищами потерпел пытки и мученическую смерть во времена императора Нерона.

Традиции и приметы 14 октября

Считается хорошим делом помогать нуждающимся, накормить бедных или бездомных животных — считалось, что это приносит милость Божию. В народе 14 октября называют "Параскева Грудница", потому что дожди часто переводились на этот день, и на дорогах появлялось много грязи.

сухо и ясно 14 октября – ждите мягкую зиму;

дождь в этот день — в следующем году без хорошего урожая;

сильный ветер в праздник 14 октября — скоро наступят морозы.

В этот день ожидается дождь. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Что нельзя делать 14 октября

ссориться и оскорблять кого-нибудь — в этот день должен быть мирным;

брать кого-то на работу для пользы – чужое горе может "прилипнуть" к вам;

выносить мусор после заката — так можно отпугнуть удачу;

стирать — вода в этот день считалась "пересвященной".

