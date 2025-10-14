Отпугаете удачу и благополучие: что строго запрещено делать 14 октября
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В этот день верующие посещают храмы
В этот вторник христиане восточного обряда в Украине чтят память мучеников Назария, Гервасия, Протасия и Келсия. По новоюлианскому церковному календарю, святых вспоминали 27 октября.
Назарий родился в Риме в смешанной семье, где мать была христианкой, а отец – иудеем. В возрасте до зрелости он принял христианство и избрал служение братьям в вере.
В Милане Назарий посещал христиан, подвергавшихся преследованиям, среди них братьев-близнецов Гервасия и Протасия. Через свою помощь заключенным, отказ отречься от веры и открытую проповедь он вместе с товарищами потерпел пытки и мученическую смерть во времена императора Нерона.
Традиции и приметы 14 октября
Считается хорошим делом помогать нуждающимся, накормить бедных или бездомных животных — считалось, что это приносит милость Божию. В народе 14 октября называют "Параскева Грудница", потому что дожди часто переводились на этот день, и на дорогах появлялось много грязи.
- сухо и ясно 14 октября – ждите мягкую зиму;
- дождь в этот день — в следующем году без хорошего урожая;
- сильный ветер в праздник 14 октября — скоро наступят морозы.
Что нельзя делать 14 октября
- ссориться и оскорблять кого-нибудь — в этот день должен быть мирным;
- брать кого-то на работу для пользы – чужое горе может "прилипнуть" к вам;
- выносить мусор после заката — так можно отпугнуть удачу;
- стирать — вода в этот день считалась "пересвященной".
Ранее "Телеграф" публиковал календарь важных событий и выходных в октябре. Узнайте, что отмечаем во втором месяце осени 2025 года.