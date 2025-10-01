Со светлым праздником Покрова 2025! Красивые открытки и душевные поздравления своими словами, СМС

Отправьте своим близким людям трогательное пожелание 1 октября

По новоюлианскому церковному календарю, в среду, 1 октября, христиане в Украине отмечают важный праздник — Покрова Пресвятой Богородицы 2025. Этот день символизирует покров и защиту Божией Матери над верующими, а также напоминает о значении молитвы и силы веры.

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы уходит корнями в византийские времена и связан он с чудесным событием, произошедшим в 910 году в Константинополе. Когда город оказался в осаде, жители собрались в храме Влахернской Богоматери на молитву. По преданию, во время богослужения святой Андрей Юродивый увидел явление Богородицы: она распростерла над городом свой покров и защитила его от врагов. Вскоре опасность миновала, и враги отступили.

В этот день особенно важно пожелать родным и близким всего самого светлого и доброго. "Телеграф" подготовил для вас яркие открытки и поздравления в прозе, которыми можно поделиться с дорогими людьми. Подарите в этот день им немного тепла и радости.

В день Покрова Пресвятой Богородицы желаю, чтобы её покров озарил твой путь светом добра и мудрости. Пусть вера в душе будет крепкой, надежда — неизменной, а любовь — всеобъемлющей. Здоровья тебе, благополучия семье и божественной благодати во всем.

В светлый день Покрова желаю тебе обрести внутреннюю гармонию и спокойствие. Пусть Пресвятая Богородица направляет твои шаги к благополучию, а в душе всегда живут надежда и вера в лучшее. Здоровья тебе на долгие годы и благословения в каждом деле.

С Покровом! Желаю душевно чтоб покрывало Богородицы защищало от всякого зла и несчастья! Пускай сердце наполнится благодатью и милостью свыше, принося неземную радость и чистую веру!

В этот праздник святой пусть с тобой будет Бог! Пусть Богородица защитит от несчастий и страшных бед, пусть вокруг останется только свет и радость! Высшие силы тебя не оставят и будут всегда хранить!

