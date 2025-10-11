Спасете и обувь, и пальто: простые способы, как защитить одежду от непогоды этой осенью

Вот как ухаживать за замшевой обувью и мокрым пальто

Прежде чем ваши любимые пальто и обувь столкнутся с осенними дождями и слякотью, уделите им немного внимания. Благодаря некоторым простым манипуляциям они будут выглядеть безупречно весь сезон.

Рассказываем, как правильно ухаживать за пальто, кроссовками и замшевой обувью, которая, как известно, очень уязвима к пятнам от воды. Действенными способами поделились в The Sun.

Как уберечь обувь от влаги и грязи

Водоотталкивающий спрей — ваш главный помощник в защите от непогоды. Равномерно распылите его на чистую и сухую одежду или обувь с расстояния около 15 см, особенно тщательно обработав швы и строчки.

Замша — один из главных трендов этой осени, но она требует особого ухода, ведь легко впитывает влагу и оставляет пятна. Если вы попали под дождь в замшевой обуви, дайте ей высохнуть вдали от источников тепла, а затем аккуратно почистите специальной щеткой для замши или мягкой сухой зубной щеткой.

Фото: freepik

Кроссовки тоже нуждаются в заботе — особенно после прогулок по мокрым улицам. Чтобы сохранить форму и ускорить сушку, набейте их скомканной бумагой или газетой. Съемные стельки лучше постирать отдельно, а внешнюю поверхность обуви протрите влажной тканью с небольшим количеством моющего средства — это предотвратит появление стойких загрязнений.

Что нельзя делать с пальто

Не убирайте мокрые пальто сразу в шкаф — так они быстро впитают запах сырости. Лучше повесьте их на прочную мягкую вешалку и дайте полностью высохнуть на воздухе.