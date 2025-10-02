Разом понад 18 років і виховують двох дітей: що відомо про дружину прем'єра Британії Стармера
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Політик освідчився своїй обраниці на відпочинку у Греції
Кір Стармер — прем'єр-міністр Великої Британії, який понад 18 років перебуває у шлюбі з дружиною Вікторією. До її персони прикута уваги ЗМІ після того, як Стармер очолив британський уряд у липні 2024 року.
Що треба знати:
- Стармер познайомився з майбутньою дружиною на початку 2000-х
- Дружина Стармера працює у сфері охорони здоров'я
- Подружжя виховує двох дітей
"Телеграф" розповість більше про дружину британського прем'єр-міністра, а також як почалась їхня історія кохання.
Що відомо про Вікторію Стармер
Вікторія Александер народилася в Лондоні. Її батько єврейського походження працював викладачем економіки, а мати — лікаркою. У Вікторії також є сестра Джудіт. Доньок виховували у традиціях юдаїзму.
Вікторія навчалась у школі Ченнінга в Хайгейті та здобула освіту з юриспруденції та соціології в Кардіффському університеті. У 1995-1996 роках вона була президентом студентської спілки. Невдовзі вона влаштувалася на роботу в юридичну фірму в Сохо Hodge Jones & Allen. Там вона зосередилась на проблемах вуличної злочинності.
Вікторія познайомилася зі Стармером на початку 2000-х років. Тоді він працював старшим адвокатом у Doughty Street Chambers. Жінка не одразу відповіла взаємністю і спочатку поводилась доволі стримано. Однак згодом між ними почалися розвиватися стосунки.
У 2004 році Вікторія і Кір заручилися, а через 3 роки зіграли весілля в маєтку Фенес в Ессексі. Зараз Вікторія працює у Національній службі охорони здоров'я. Вона розповідала, що робота дозволяє їй бачити реальні проблеми людей. Дружина політика зазначала, що продовжить працювати у сфері охорони здоров'я, навіть якщо її чоловік обійме посаду прем'єр-міністра.
Сім'я Стармерів проживає в будинку в Камдені, вартість якого становить близько 1,75 мільйона фунтів стерлінгів. Таунхаус розташований у виборчому окрузі Стармера Голборн і Сент-Панкрас. Вікторія і Кір виховують сина і доньку. Дружина Стармера навчає дітей єврейським традиціям, а також забороняла їм їсти м'ясо до 10 років, оскільки сама його не вживає.
Загалом Вікторія не любить публічність, однак перед виборами підтримувала чоловіка і з'являлась з ним на різних заходах. На публіці жінка з'являється у стриманих образах — обирає класичні фасони та спокійні кольори.
Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про колишнього чоловіка колишньої прем'єрки Фінляндії Санни Марін. Вони розлучилися у 2023 році.