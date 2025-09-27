В браке более 25 лет и двое детей: как выглядит жена и наследники главы парламента Стефанчука

Супруга подарила политику сына и дочь

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, родом из Тернополя, женат и воспитывает двоих детей. О своей личной жизни политик предпочитает не распространяться, но известно, что вместе с супругой Мариной они живут в браке уже 26 лет.

Что стоит знать:

Марина Стефанчук — юрист и профессор с более чем 130 научными публикациями

Она ранее работала помощницей депутата и имеет немалые доходы

У Руслана и Марины Стефанчук двое детей

Марина Стефанчук — что о ней известно

Политик женат на Марине Ситарук (в девичестве) с 1999 года. Как именно познакомилась пара — достоверно неизвестно. Согласно информации из открытых источников, супруга Стефанчука получила высшее образование в Хмельницком университете управления и права, где ей присвоили квалификацию юриста по специальности "Правоведение".

В 2019-2020 годах Марина работала на кафедре правосудия Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, затем она перешла на кафедру нотариального и исполнительного процесса, адвокатуры, прокуратуры и судоустройства Института права в должности профессора. Кроме того, Марина Стефанчук — автор свыше 130 научных и учебно-методических публикаций.

Жена Руслана Стефанчука ранее была помощницей народного депутата Даниила Гетманцева, об этом сам спикер парламента сообщил в интервью "Схемам" в 2020 году. Он отметил, что работала она над законодательными вопросами.

Согласно декларации за 2024 год, значительная часть семейного бюджета главы ВРУ формируется за счет его супруги. Она получает около полумиллиона гривен зарплаты в университете и свыше миллиона гривен от предпринимательской деятельности. В перечне ее ценного имущества указаны ювелирные украшения, а передвигается Марина на автомобиле Renault Captur 2015 года выпуска.

Что известно о детях Руслана Стефанчука

У супругов есть двое детей: сын Олесь и дочь Злата. В беседе с журналистами в 2023 году Стефанчук отметил, что дети находятся в Киеве. Сын политика учится в Киевском национальном университете имени Т. Шевченко. До начала войны его дочь училась в Венском университете, но после полномасштабного вторжения решила остаться в Украине и также перевелась в университет Шевченко.

