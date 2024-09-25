Были соседями, но никогда не были знакомы: как выглядит вдова Назария Яремчука, подарившая ему дочь-певицу

Жена артиста с теплотой вспоминает их брак

Фигуру легендарного певца Назария Яремчука начинают все чаще упоминать в информационном пространстве и даже выпускают документальные фильмы. Ведь артист посвятил жизнь популяризации украинской песни по всему миру. Кроме этого, Назарий имел счастливый брак и 3 детей.

Первой женой Яремчука была женщина по имени Елена. Они прожили в браке 15 лет и имели двух общих детей — Дмитрия и Назария. Впрочем, в 1990 году они развелись: Елена переехала в Киев, а Назарий остался в Черновцах. Через некоторое время он встретил другую женщину, которая стала его избранницей. Больше о Дарье Яремчук, расскажет "Телеграф".

Что известно о Дарье Яремчук

Знакомство артиста со своей второй женой состоялось в селе Тюдов Ивано-Франковской области. Артист приезжал туда в семью, дом которой был расположен недалеко от Дарьи. В то же время они не были знакомы лично. В момент встречи женщина была вдовой и сама занималась воспитанием четырехлетней дочери. Также она работала медсестрой в больнице.

Фото из сети

По словам Дарьи, им обоим было очень легко и комфортно общаться, поэтому они проговорили всю ночь. Позже женщина узнала от родственников, что в этот вечер певец задумался о создании семьи с ней.

Фото из сети

Вскоре так и произошло, и Назарий сделал предложение Дарине. Они обвенчались в 1991 году в Косово на Ивано-Франковщине. Местный священник гордился тем, что дает брак такому знаменитому певцу. В то же время посмотреть на венчание артиста пришли многие местные жители.

Фото из сети

Так, Назарий вместе с Дарьей занимались воспитанием детей от предыдущих браков. Женщина рассказывала, что мужчина очень любил проводить время со своими сыновьями – Дмитрием и Назарием, а также падчерицей, которая называлась Вера. Впоследствии супруги приобрели старенький дом в Черновцах, который пришлось немного переделать, чтобы туда переехать.

Уже в 1993 году семья Яремчуков увеличилась – Дарья родила дочь Маричку. Дети постарше с радостью восприняли пополнение в семье и играли с малышами. Поговаривали, что артист брал подушку своей дочери на гастроли, чтобы они были успешными.

Фото из сети

Фото из сети

Фото из сети

Впрочем, в 1995 году певец скончался от рака. Он прославился проницательными украинскими песнями: "Красная рута", "Водограй", "Стожары", "Гай, зеленая роща", "Семья", "Я пойду в далекие горы", "Песня будет среди нас". Также снимался в популярном фильме "Красная рута".

Назарий Яремчук ездил с украинскими песнями как по бывшим республикам Советского Союза, так и по Европе и США. Трижды выступал перед ликвидаторами аварии на ЧАЭС. Также давал концерты военным в Афганистане.

Где сейчас Дарья Яремчук

После смерти мужа Дарья некоторое время работала методистом в Черновицком центре народного творчества. Впрочем, чтобы обеспечить дочке лучшее будущее, женщина отправилась на заработки в Италию, где ухаживала за местными.

Фото: Фейсбук Дарьи Яремчук

Фото: Фейсбук Дарьи Яремчук

Так, дочери Дарьи и Назария – Марии Яремчук удалось стать известной певицей. Она принимала участие в шоу "Голос країни", где прошла в финал и представляла Украину на Евровидении, на котором заняла 4 место. Самые известные треки исполнительницы – Tick-Tock, "Ты во мне есть", "К тебе".

В августе в прокат вышел документальный фильм о Назарии Яремчуке "Бесподобный мир красоты", в котором появилась Дарья. Женщина поделилась подробностями их знакомства, свадьбы, рождения дочери. Она рассказывала, как была счастлива в браке с певцом и как его не хватает. Поэтому Дарья гордится своим мужем-артистом, который внес огромный вклад в развитие украинской музыки. Сейчас женщина проживает в Черновцах в двухэтажном доме, который остался от брака.

Фото: Фейсбук Дарьи Яремчук

Фото: Фейсбук Дарьи Яремчук

Ранее "Телеграф" рассказывал, что говорит о войне российская актриса Мария Машкова. Она сейчас не общается со своим отцом.