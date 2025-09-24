Была его личной секретаршей: что известно о жене "серого кардинала Кремля" Суркова и как она выглядит

Жена Суркова владеет бизнесом в России

Владислав Сурков — идеолог "русского мира" и бывший помощник президента России Владимира Путина, который называет Украину "искусственным политическим образованием". Политик нечасто говорит о своей личной жизни.

"Телеграф" собрал, что известно о жене "серого кардинала Кремля", и чем она занимается.

Что известно о жене Суркова

Наталья Дубовицкая, родившаяся в 1973 году, стала второй супругой Суркова. До 1998 года она работала личной секретаршей политика. Женщина любит посещать светские мероприятия и одеваться в вещи российских дизайнеров. Вместе с Сурковым она воспитывает троих детей: Романа (2002 года рождения), Марию (2004), Тимура (2010).

Владислав Сурков и Наталья Дубовицкая, фото из сети

Супруги Дубовицкие, фото из сети

В 1998-2006 годах Наталья возглавляла фирму "Мастерская изящных решений XXI века", которая занималась дизайном интерьеров. Вскоре у нее появились значительные доли в крахмало-лопаточных заводах "Новлянский" — 17,19% акций предприятия, "Ибредькрахмалпатока" — 18,74%, и ОАО "Партнер-Гарант" — 16,1%. За 2010 год она задекларировала 85,2 миллиона рублей, а за 2011-й – 125,2 миллиона рублей.

В 2013 году в собственности супруги Суркова оказалась половина запруды на реке Ликова площадью 21,5 квадратных метров. Интересно, что река зарегистрирована в документах как земельный участок "для жилищного строительства и рекреационных целей".

Дубовицкая занимается бизнесом, фото из сети

В 2016 году Дубовицкая стала партнером ООО "Бьюти Дистрибьюшн", которое продвигает товары люкс- и премиум-сегмента на российском косметическом рынке. Компания появилась в 2018 году в центре Москвы. Также Наталья владела интернет-магазином "Секреты красоты".

Дубовицкая стала партнером в косметическом бизнесе, фото из сети

В 2020 году супруга Суркова открыла клинику для лечения домашних животных на Рублевке. Учитывая локацию и высокую платежеспособность жителей района, предполагалось, что это будет самая дорогая ветклиника в России.

В 2023 году Дубовицкая приобрела базу отдыха под Астраханью. На ее территории есть вилла площадью 1,4 тысячи квадратных метров, гостевые домики, зона барбекю и спортивная площадка. Стоимость такого объекта достигает от 500 до 900 миллионов рублей.

Объект, приобретенный Дубовицкой, фото из сети

База отдыха под Астраханью, фото из сети

