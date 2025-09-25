Были вместе 19 лет: что известно об экс-муже Санны Марин, которую называли одной из самых ярких политиков Европы
-
-
Райкконен стал популярным после того, как Марин избрали премьер-министром Финляндии
Санна Марин — бывший премьер-министр Финляндии, которая в течение 19 лет находилась в отношениях с финским экс-футболистом и бизнесменом Маркусом Райкконеном. В 2023 году они развелись.
Факты:
- Экс-муж Санны Марин Маркус Райкконен – бывший профессиональный футболист.
- Марин и Райкконен были вместе 19 лет и у них есть общая дочь Эмма.
- Сейчас Райкконен работает в технологической компании ReOrbit.
"Телеграф" решил выяснить, что известно о бывшем избраннике Санны Марин.
Что известно о Маркусе Райкконене
Райкконен родился в Хельсинки в 1985 году. В детстве он много времени проводил на природе и занимался спортом. Так Маркус стал профессиональным футболистом. В 2009 году он присоединился к команде Tampereen Pallo-Veikot. Впоследствии он решил покончить с большим спортом.
В 2020 году Райкконен устроился в транснациональную компанию Generation. Там он был директором по коммуникациям и старшим советником. Маркус также основал собственную компанию Nordic Spark Oy, которая предоставляет консалтинговые услуги в области науки, лидерства и технологий.
Кроме того, Маркус стал инвестором Headline — венчурной компании, помогающей стартапам в разных секторах. В 2021 году он стал старшим стратегическим советником компании Henrico Digital.
Сейчас Райкконен работает в технологической компании ReOrbit, которая создает спутники и системы национальной безопасности. На своей странице в инстаграме Маркус распространяет рабочие фото, а также делится моментами из путешествий и занятий спортом.
Личная жизнь Маркуса Райкконена
Райкконен начал встречаться с Санной Марин в 2004 году. Тогда она оканчивала школу и подрабатывала в пекарне и кассиршей. В 2018 году Марин родила от Райкконена дочь, которую назвали Эммой. После появления в семье ребенка Маркус ушел в декретный отпуск.
В 2019 году Маркус стал более узнаваемым, ведь тогда его жену назначили премьер-министром Финляндии. В 2020 году Райкконен и Марин поженились в официальной резиденции премьер-министра Кесаранта. Они отпраздновали свадьбу в кругу самых близких.
В 2023 году супруги внезапно решили расстаться после 19 лет отношений.
