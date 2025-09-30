Бабье лето или заморозки? Какую погоду прогнозируют в октябре в Украине

Известный синоптик Игорь Кибальчич рассказал, чего ждать от погоды 1-10 октября

Конец сентября в большинстве областей Украины сопровождался неоднородной и контрастной погодой. В северных и западных регионах наблюдалась облачная и дождливая погода с низкими температурными показателями, а в южных и восточных областях благодаря юго-восточному ветру и малооблачному небу воздух прогревался днем ​​до комфортных значений при отсутствии осадков.

Об этом "Телеграфу" рассказал известный синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, в начале октября над территорией Украины будет наблюдаться слабовыраженный малоподвижный циклон. Поэтому в большинстве регионов ожидается облачная и холодная погода, местами со слабым дождем, туманами.

3 и 4 октября погода будет ощутимо лучше вследствие повышения атмосферного давления и поступления теплой воздушной массы из районов Прикавказья. В эти дни существенных осадков не ожидается, однако местами на Левобережье и в южной части будет наблюдаться порывистый ветер.

Начиная с 5 октября до конца первой декады месяца, погодные условия прогнозируются изменчивые вследствие развития юго-западных синоптических процессов и влияния циклонической деятельности. В указанный период интенсивные осадки следует ожидать в западных, центральных и северных областях, местами дожди могут сопровождаться локальными грозами. В то же время, температурный фон ожидается около нормы, в южных и восточных областях выше нормы на 2 – 5 °С.

Температура воздуха будет распределяться следующим образом в ближайшие дни

1 и 2 октября ночная температура ожидается в пределах +3…+9 °С, днем ​​в центральных и западных областях +5…+10 °С, в южных и юго-восточных областях +13…+18 °С. В течение 3 и 4 октября ожидается ощутимое потепление на Левобережье Украины в связи с поступлением теплой воздушной массы с юго-востока. Поэтому ночью температура будет составлять около +6…+12 °С, днем ​​воздух прогреется до +17…+23 °С. В западных регионах в этот период сохранится прохладная погода с ночными температурами около +1…+7 °С и дневными в пределах +9…+15 °С.

На карте показан прогноз дневной температуры воздуха в Европе на 4 октября. Хорошо заметны температурные контрасты на территории Украины между восточными и западными областями:

Карта темературы

В период с 5 по 7 октября общий фон температуры существенно не изменится. Наиболее высокие показатели будут отмечаться в южных, восточных и местных центральных регионах. Здесь днем столбики термометров покажут +18…+23 °С. В западных и северных регионах также немного потеплеет, однако не столь существенно, поэтому днем температура будет колебаться в пределах +13…+18 °С. С 8 по 10 октября произойдет постепенное понижение температуры воздуха, начиная с северных и западных областей, которое будет обусловлено изменением синоптических процессов и установления преимущественно западных и северо-западных ветров.

