Заборонено робити це 3 жовтня, якщо не хочете "запросити" до оселі проблеми і горе

Дізнайтеся, чому сьогодні не можна дивитися в дзеркало і стригтися

Цієї п’ятниці християни східного обряду в Україні вшановують мученика Діонісія Ареопагіта. Свято перейшло зі старої дати 16 жовтня після зміни православної та греко-католицької церкви на новоюліанський церковний календар.

Святий Діонісій був учнем апостола Павла і згодом став першим єпископом Афін. Його відносять до сімдесяти апостолів і пов’язують з розвитком апофатичного богослов’я — вчення, яке стверджує, що Бог незбагненний і про Нього неможливо говорити з повною визначеністю. За часів імператора Доміціана святого Діонісія спіймали язичники, і в результаті він прийняв мученицьку смерть.

3 жовтня християни за традицією відвідують храм та моляться святому. Вважається, що сьогодні важливо відганяти погані думки та зосередитися на чомусь доброму та світлому. Найкращий спосіб провести свято — присвятити себе добрим вчинкам та допомогти ближньому, адже будь-яке добро, здійснене цього дня, обов’язково повернеться у трикратному розмірі.

Фото: freepik

Що не можна робити 3 жовтня

Дивитися в дзеркало — можете притягнути до дому щось погане.

Стригти волосся — довго відростатиме.

Підіймати втрачені гроші — заберете із собою чужі проблеми.

Залишати відчиненими вікна на ніч — в оселю потраплять темні сили.

Народні прикмети 3 жовтня

Виросли квіти на шипшині – чекайте на теплу та довгу осінь.

Суха погода – взимку буде сніжно.

Павутина у повітрі говорить про хорошу погоду всю осінь.

Гучно кричать галки – буде тепло.

У кого іменини 3 жовтня

Сьогодні іменини відзначають Антон, Денис, Іван, Павло та Петро.

Свята та події 3 жовтня

Всесвітній день грибника (World Mushroom Picking Day)

Всесвітній день посмішки (World Smile Day)

Всесвітній день тверезості (World Temperance Day)

Всесвітній день таблиці множення (World Multiplication Table Day)

Всесвітній день смузі (Global Smoothie Day)

День пошуку каштанів

Нагадаємо, що у середині осені є багато державних свят. Раніше "Телеграф" публікував календар важливих подій та вихідних у жовтні.