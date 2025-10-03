Заборонено робити це 3 жовтня, якщо не хочете "запросити" до оселі проблеми і горе
Дізнайтеся, чому сьогодні не можна дивитися в дзеркало і стригтися
Цієї п’ятниці християни східного обряду в Україні вшановують мученика Діонісія Ареопагіта. Свято перейшло зі старої дати 16 жовтня після зміни православної та греко-католицької церкви на новоюліанський церковний календар.
Святий Діонісій був учнем апостола Павла і згодом став першим єпископом Афін. Його відносять до сімдесяти апостолів і пов’язують з розвитком апофатичного богослов’я — вчення, яке стверджує, що Бог незбагненний і про Нього неможливо говорити з повною визначеністю. За часів імператора Доміціана святого Діонісія спіймали язичники, і в результаті він прийняв мученицьку смерть.
3 жовтня християни за традицією відвідують храм та моляться святому. Вважається, що сьогодні важливо відганяти погані думки та зосередитися на чомусь доброму та світлому. Найкращий спосіб провести свято — присвятити себе добрим вчинкам та допомогти ближньому, адже будь-яке добро, здійснене цього дня, обов’язково повернеться у трикратному розмірі.
Що не можна робити 3 жовтня
- Дивитися в дзеркало — можете притягнути до дому щось погане.
- Стригти волосся — довго відростатиме.
- Підіймати втрачені гроші — заберете із собою чужі проблеми.
- Залишати відчиненими вікна на ніч — в оселю потраплять темні сили.
Народні прикмети 3 жовтня
- Виросли квіти на шипшині – чекайте на теплу та довгу осінь.
- Суха погода – взимку буде сніжно.
- Павутина у повітрі говорить про хорошу погоду всю осінь.
- Гучно кричать галки – буде тепло.
У кого іменини 3 жовтня
Сьогодні іменини відзначають Антон, Денис, Іван, Павло та Петро.
Свята та події 3 жовтня
- Всесвітній день грибника (World Mushroom Picking Day)
- Всесвітній день посмішки (World Smile Day)
- Всесвітній день тверезості (World Temperance Day)
- Всесвітній день таблиці множення (World Multiplication Table Day)
- Всесвітній день смузі (Global Smoothie Day)
- День пошуку каштанів
