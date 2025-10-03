Среди леса увидели редкого рыжего хищника: чем удивил Чернобыльский заповедник (фото)

Большая рысь исследовала окружающую среду заповедника в Киевской области

В Чернобыльском заповеднике фотоловушка зафиксировала грациозную рысь. Ее мех осенью становится гуще и длиннее, поэтому они могут искусно маскироваться среди деревьев в лесу.

На фотографии, которую показали в сообщении заповедника в Facebook, рысь стоит среди деревьев, вероятно, проверяя свою территорию и что-то ища на ней.

Рысь – это средний по размеру хищник рыже-белого цвета с черными пятнами, кистями на ушах и коротким хвостом с черным кончиком.

Она охотится преимущественно на мелких и средних млекопитающих, таких как зайцы, лисы, грызуны, а также на птиц. Эти животные обычно водятся в лесистых и горных регионах Европы, Азии и Северной Америки, избегая больших скоплений людей.

Как выглядит рысь

В Украине рысь считается редкой и охраняемой. Ее появление в заповеднике свидетельствует о стабильности экосистемы и здоровье популяций диких животных.

