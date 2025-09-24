Маленького пушистого "шарика" с глазами увидели в одной из областей Украины: что это за редкий зверь (фото)

Редкую орешниковую соню, которую еще называют лескулькой, заметили на Ривненщине

В Ровенской области ученые увидели редкого мелкого млекопитающего — орешниковую соню, которая занесена в Европейский красный список. Ее еще называют лискулькой.

Это мелкое млекопитающее принадлежит к семье волчковых и считается самым маленьким представителем своей семьи. О находке написали в Telegram-канале "Ровно Главное".

Для справки

Лискулька — крохотное животное весом всего в несколько десятков граммов с длинным пушистым хвостиком, большими глазами и ушами, которые помогают ориентироваться в темноте. Внешний вид делает ее похожей на маленький пушистый шарик с большими глазами.

Как выглядит млекопитающее

Этот вид распространен в Центральной и Восточной Европе, от Украины до Германии, а также в северных частях Балкан. Лискулька ведет ночной образ жизни, обитает в лесах, кустарниках и садовых насаждениях, где легко прячется среди опавших листьев. Рацион животного включает орехи, семена, ягоды, насекомые и небольшие беспозвоночные.

