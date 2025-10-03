Серед лісу побачили рідкісного рудого хижака: чим здивував Чорнобильський заповідник (фото)
Велика рись досліджувала навколишнє середовище заповідника у Київській області
У Чорнобильському заповіднику фотопастка зафіксувала граціозну рись. Її хутро восени стає густішим та довшим, тому вони можуть майстерно маскуватись серед дерев у лісі.
На світлині, яку показали у повідомлення заповідника у Facebook, рись стоїть серед дерев, ймовірно, перевіряючи свою територію та щось шукаючи на ній.
Для довідки
Рись — це середній за розміром хижак рудо-білого кольору з чорними плямами, китицями на вухах та коротким хвостом із чорним кінчиком.
Вона полює переважно на дрібних і середніх ссавців, таких як зайці, лисиці, гризуни, а також на птахів. Ці тварини зазвичай водяться в лісистих і гірських регіонах Європи, Азії та Північної Америки, уникаючи великих скупчень людей.
В Україні рись вважається рідкісною та охоронюваною. Її поява у заповіднику свідчить про стабільність екосистеми й здоров’я популяцій диких тварин.
