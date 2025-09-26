Опасных пушистых хищников нашли в Одесской области. Как они выглядят и какая судьба их ждет (фото, видео)
В Украине эти животные встречаются редко
В Одесской области нашли трех детенышей хищного животного. Вероятнее всего, они потеряли маму, но их удалось спасти.
Об этом пишут местные паблики Одессы. Отмечается, что речь идет о пяти детенышах лесного кота.
Известно, что котят в Бессарабии спас местный птицевод. Он передал их в Измаильскую станцию юных естествоиспытателей. Там котят лечат и откармливают, чтобы потом снова отпустить в дикую природу. Животным капают глаза, дают антибиотики и кормят мясом.
По словам специалистов, котятам всего 2 месяца, но они уже показывают дикий характер – шипят, царапаются. Интересно, что маленькие хищники дисциплинированно ходят в лоток. Уже через месяц котят перевезут в Нацпарк "Тузловские лиманы" и выпустят на свободу.
Но и здесь специалисты столкнулись с вопросом, ведь для самостоятельного зимования они еще мало, а держать их до весны проблематично. Однако в комментариях мнение украинцев разделилось, кто-то писал, что надо держать котят до весны. А были и те, кто подчеркивал, что их можно выпустить и подкармливать, ведь инстинкт выживания должен помочь хищникам.
Для справки
Лесной кот – это хищник, проживающий в Европе, на Кавказе и на севере Турции во всех типах лесов. В Украине это животное встречается редко и подлежит охране. Вес самок в среднем 3,5 кг, а самцов – 5 кг. Волосяной покров от коричневого до серого цвета с полосами на лбу и по бокам; пушистый хвост с черным кончиком.
