У лісах Чорнобильського заповідника живе маленький рідкісний пухнастик: він дуже спритний (фото)

Гризуна мишівку лісову важко помітити, бо він маленький та гарно маскується

У Чорнобильському заповіднику вчені зафіксували появу рідкісної тварини. Вона занесена до Червоної книги України.

Про знахідку повідомили на офіційній сторінці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника у Facebook. Це була мишівка лісова. Її виявили під час польових досліджень співробітники Інституту ядерних досліджень НАН України.

Який вигляд має гризун

Що то за тваринка

Мишівка лісова — це невеликий гризун із родини стрибунцевих, який зовні нагадує звичайну лісову мишу, але має характерні відмінності. Її тіло завдовжки близько 6–8 сантиметрів, а хвіст — майже вдвічі довший за тулуб, тонкий і покритий короткими волосками. Тварина має великі чорні очі, коротку мордочку та м’яке буро-сіре хутро зі світлішим черевцем.

Мишівка має дуже спритна — вона пересувається короткими стрибками, подібно до кенгуру, завдяки довгим заднім лапкам.

Цей вид перебуває під особливою охороною: він занесений не лише до Червоної книги України, а й до Європейського Червоного списку, Бернської конвенції та Директиви ЄС "Про збереження природних оселищ та видів дикої фауни і флори".

