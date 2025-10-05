Рус

У лісах Чорнобильського заповідника живе маленький рідкісний пухнастик: він дуже спритний (фото)

Марина Бондаренко
Цього гризуна виявили під час польових робіт
Цього гризуна виявили під час польових робіт. Фото Колаж "Телеграфу"

Гризуна мишівку лісову важко помітити, бо він маленький та гарно маскується

У Чорнобильському заповіднику вчені зафіксували появу рідкісної тварини. Вона занесена до Червоної книги України.

Про знахідку повідомили на офіційній сторінці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника у Facebook. Це була мишівка лісова. Її виявили під час польових досліджень співробітники Інституту ядерних досліджень НАН України.

Мишівка лісова
Який вигляд має гризун

Що то за тваринка

Мишівка лісова — це невеликий гризун із родини стрибунцевих, який зовні нагадує звичайну лісову мишу, але має характерні відмінності. Її тіло завдовжки близько 6–8 сантиметрів, а хвіст — майже вдвічі довший за тулуб, тонкий і покритий короткими волосками. Тварина має великі чорні очі, коротку мордочку та м’яке буро-сіре хутро зі світлішим черевцем.

Мишівка має дуже спритна — вона пересувається короткими стрибками, подібно до кенгуру, завдяки довгим заднім лапкам.

Цей вид перебуває під особливою охороною: він занесений не лише до Червоної книги України, а й до Європейського Червоного списку, Бернської конвенції та Директиви ЄС "Про збереження природних оселищ та видів дикої фауни і флори".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Чорнобильському заповіднику побачили ще одного рідкісного хижака.

