Арестович потролил Собчак во время интервью: в сети высмеяли курьез (видео)

Арестович потролил Собчак

Бывший внештатный советник главы ОП и блогер Алексей Арестович, который находится в Украине под санкциями, дал интервью российской журналистке Ксении Собчак. Во время разговора произошел курьез.

В ходе интервью Собчак попросила Арестовича поделиться с ней зонтом, ведь на улице тогда шел дождь. Блогер согласился, однако, судя по видео, укрыл от дождя только себя. В конце концов, команда принесла журналистке отдельный зонт. Пользователи сети уже высмеяли этот момент, оставив соответствующие комментарии под интервью.

Курьез с зонтиком во время интервью Арестовича и Собчак

"Алексей, угостите зонтиком, дождите. Алексей открывает зонтик и держит его только над собой".

Скриншот с YouTube-канала Ксении Собчак

"Ксения попросила зонтик. Он взял, открыл, и сам идет под ним".

Скриншот с YouTube-канала Ксении Собчак

"В результате Собчак выдали отдельный зонтик. Джентльмен".

Скриншот с YouTube-канала Ксении Собчак

"Арестович так сильно любит свой зонтик, что даже не пускает под него Собчак".

Скриншот с YouTube-канала Ксении Собчак

"Выдохнула, когда Ксения появилась в кадре с зонтиком. Потому что Алексей упорно не желал делиться своим".

Скриншот с YouTube-канала Ксении Собчак

Ранее "Телеграф" рассказывал, что сказал Алексей Арестович об украинцах. Также он раскрыл, планирует ли баллотироваться в президенты.