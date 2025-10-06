Арестович потролил Собчак во время интервью: в сети высмеяли курьез (видео)
-
-
Арестович потролил Собчак
Бывший внештатный советник главы ОП и блогер Алексей Арестович, который находится в Украине под санкциями, дал интервью российской журналистке Ксении Собчак. Во время разговора произошел курьез.
В ходе интервью Собчак попросила Арестовича поделиться с ней зонтом, ведь на улице тогда шел дождь. Блогер согласился, однако, судя по видео, укрыл от дождя только себя. В конце концов, команда принесла журналистке отдельный зонт. Пользователи сети уже высмеяли этот момент, оставив соответствующие комментарии под интервью.
- "Алексей, угостите зонтиком, дождите. Алексей открывает зонтик и держит его только над собой".
- "Ксения попросила зонтик. Он взял, открыл, и сам идет под ним".
- "В результате Собчак выдали отдельный зонтик. Джентльмен".
- "Арестович так сильно любит свой зонтик, что даже не пускает под него Собчак".
- "Выдохнула, когда Ксения появилась в кадре с зонтиком. Потому что Алексей упорно не желал делиться своим".
