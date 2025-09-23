"Страшный сон украинца". В Киеве сдают квартиру с Арестовичем (фото)

Украинцы в сети уже шутят об этом

В сети завирусился остроумный курьез с квартирой, которую сдают в аренду в Киеве. Ведь на одном из фото засветилась подушка, на которой изображен Алексей Арестович.

Соответствующие фото распространяют киевские паблики. Отмечаться, что жилье сдают в Киеве за 12 тысяч грн.

На фото изображено несколько комнат квартиры и само объявление. Известно, что жилье сдают на бульваре Вацлава Гавела, 31. Квартира обычная, без современного ремонта, немного потрепанная, но основное внимание привлекает подушка на кровати в спальне. Ведь на ней изображен Алексей Арестович, который уже пару лет делает достаточно провокационные и пророссийские заявления.

Скрин объявления

Заметим, что в объявлении сказано, что квартира трехкомнатная, на четвертом из девяти этажей. Имеет стиральную машинку, бойлер, холодильник. Рядом находятся магазины, автобусные остановки и т.д. Стоимость аренды 12 тысяч и коммунальные услуги.

Подушка с Арестовичем в квартире Киева

В комментариях пользователи уже отметили такой юмор и подчеркнули, что за такую компанию в постели должны платить арендаторам, а не наоборот. Было много гневных комментариев и шуток в сторону Арестовича.

