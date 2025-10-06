Арестович потролив Собчак під час інтервʼю: у мережі висміяли курйоз (відео)

Арестович потролив Собчак

Колишній позаштатний радник голови ОП і блогер Олексій Арестович, який в Україні перебуває під санкціями, дав інтерв'ю російській журналістці Ксенії Собчак. Під час розмови трапився курйоз.

У ході інтерв'ю Собчак попросила Арестовича поділитися з нею парасолею, адже на вулиці тоді падав дощ. Блогер погодився, утім, судячи з відео, захистив від опадів лише себе. Зрештою, команда принесла журналістці окрему парасолю. Користувачі мережі вже висміяли цей момент, залишивши відповідні коментарі під інтерв'ю.

Курйоз із парасолею під час інтерв'ю Арестовича і Собчак

"Олексій, пригостіть парасолькою, дощить. Олексій відкриває парасольку і тримає її тільки над собою".

Скриншот з YouTube-каналу Ксенії Собчак

"Ксенія попросила парасольку. Він узяв, відкрив, і сам йде під нею".

Скриншот з YouTube-каналу Ксенії Собчак

"У результаті Собчак видали окрему парасольку. Джентльмен".

Скриншот з YouTube-каналу Ксенії Собчак

"Арестович так сильно любить свою парасольку, що навіть не пускає під неї Собчак".

Скриншот з YouTube-каналу Ксенії Собчак

"Видихнула, коли Ксенія з'явилася в кадрі з парасолькою. Тому що Олексій наполегливо не хотів ділитися своєю".

Скриншот з YouTube-каналу Ксенії Собчак

Раніше "Телеграф" розповідав, що сказав Олексій Арестович про українців. Також він розкрив, чи планує балотуватися у президенти.