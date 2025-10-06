Рус

Арестович потролив Собчак під час інтервʼю: у мережі висміяли курйоз (відео)

Вікторія Козар
Олексій Арестович дав інтерв'ю Ксенії Собчак Новина оновлена 06 жовтня 2025, 14:24
Олексій Арестович дав інтерв'ю Ксенії Собчак. Фото Колаж "Телеграфу", gettyimages.com

Арестович потролив Собчак

Колишній позаштатний радник голови ОП і блогер Олексій Арестович, який в Україні перебуває під санкціями, дав інтерв'ю російській журналістці Ксенії Собчак. Під час розмови трапився курйоз.

У ході інтерв'ю Собчак попросила Арестовича поділитися з нею парасолею, адже на вулиці тоді падав дощ. Блогер погодився, утім, судячи з відео, захистив від опадів лише себе. Зрештою, команда принесла журналістці окрему парасолю. Користувачі мережі вже висміяли цей момент, залишивши відповідні коментарі під інтерв'ю.

Курйоз із парасолею під час інтерв'ю Арестовича і Собчак
  • "Олексій, пригостіть парасолькою, дощить. Олексій відкриває парасольку і тримає її тільки над собою".
Інтерв'ю Арестовича Собчак
Скриншот з YouTube-каналу Ксенії Собчак
  • "Ксенія попросила парасольку. Він узяв, відкрив, і сам йде під нею".
Арестович дав інтерв'ю Собчак
Скриншот з YouTube-каналу Ксенії Собчак
  • "У результаті Собчак видали окрему парасольку. Джентльмен".
Собчак і Арестович
Скриншот з YouTube-каналу Ксенії Собчак
  • "Арестович так сильно любить свою парасольку, що навіть не пускає під неї Собчак".
Інтерв'ю Арестовича Собчак
Скриншот з YouTube-каналу Ксенії Собчак
  • "Видихнула, коли Ксенія з'явилася в кадрі з парасолькою. Тому що Олексій наполегливо не хотів ділитися своєю".
Інцидент між Собчак і Арестовичем
Скриншот з YouTube-каналу Ксенії Собчак

Раніше "Телеграф" розповідав, що сказав Олексій Арестович про українців. Також він розкрив, чи планує балотуватися у президенти.

