Арестович потролив Собчак під час інтервʼю: у мережі висміяли курйоз (відео)
Арестович потролив Собчак
Колишній позаштатний радник голови ОП і блогер Олексій Арестович, який в Україні перебуває під санкціями, дав інтерв'ю російській журналістці Ксенії Собчак. Під час розмови трапився курйоз.
У ході інтерв'ю Собчак попросила Арестовича поділитися з нею парасолею, адже на вулиці тоді падав дощ. Блогер погодився, утім, судячи з відео, захистив від опадів лише себе. Зрештою, команда принесла журналістці окрему парасолю. Користувачі мережі вже висміяли цей момент, залишивши відповідні коментарі під інтерв'ю.
- "Олексій, пригостіть парасолькою, дощить. Олексій відкриває парасольку і тримає її тільки над собою".
- "Ксенія попросила парасольку. Він узяв, відкрив, і сам йде під нею".
- "У результаті Собчак видали окрему парасольку. Джентльмен".
- "Арестович так сильно любить свою парасольку, що навіть не пускає під неї Собчак".
- "Видихнула, коли Ксенія з'явилася в кадрі з парасолькою. Тому що Олексій наполегливо не хотів ділитися своєю".
