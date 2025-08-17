Фейгин тайно женился на украинке и стал отцом: что известно о жене бывшего друга Арестовича (фото)

В сети начали строить догадки, кто именно покорил сердце Фейгина

Известный российский оппозиционер Марк Фейгин, который был заочно осужден на родине, женился второй раз. Его избранницей стала украинка, которая недавно родила ему дочь.

Экс-депутат Госдумы России рассказал об этом в интервью проекта "У ліжку". Мы решили узнать, что известно о жене Марка Фейгина.

Марк Фейгин — что известно о личной жизни российского оппозиционера

Бывший российский адвокат и блогер Марк Фейгин старается скрывать свою личную жизнь от общественности. Ранее он был женат на россиянке Натальи Харитоновой — владелице многочисленных коммерческих организаций. В браке у них родился сын, которого он не показывает в социальных сетях.

Марк Фейгин с бывшей женой Натальей

В 2016 году Фейгин развелся с женой, в российских СМИ писали, что причиной такого решения стали якобы измены российского адвоката. Но сам Фейгин никак не комментировал эту ситуацию.

С начала войны Марк Фейгин активно поддерживает Украину и в одном из интервью как-то признался, что хочет жениться на украинке. А совсем недавно стало известно, что оппозиционеру удалось реализовать свое желание.

Марк Фейгин поддерживает Украину

Да, я женился на украинке. Поэтому я знаю женский украинский характер. В моем случае он очень мягкий. Там, кроме украинского упрямства, больше ничего нет Марк Фейгин

Более того, избранница родила ему дочь, которую назвали Ева. Она родилась в феврале 2025 года и Фейгин охотно делится фотографиями маленькой наследницы на своей странице в Instagram.

Марк Фейгин во второй раз стал отцом

Что известно о жене Марка Фейгина

Личность своей избранницы российский оппозиционер Марк Фейгин скрывает. Известно только, что пара познакомилась во Франции.

Как выглядит жена Марка Фейгина

В интервью Rostyslove Production блогер рассказал, что жена младше его на 15 лет, окончила Киевский институт международных отношений и сама родом из столицы. Разница в возрасте между ними не чувствуется, по крайней мере, для него. Сейчас пара проживает вместе во Франции.

Не берусь судить за нее. Мне кажется, что здесь много стереотипов, страхов, зависти… Для меня нет в этом ничего сверхъестественного. И то, что у меня родилась дочь, ничего особенного. У меня планы большие. Поэтому мне кажется, что можно еще детей рожать, потому что ситуация способствует. Марк Фейгин

В сети обсуждают фотографию блондинки с ребенком на руках и даже строят догадки, кто именно покорил сердце Фейгина. В комментариях писали, что это журналистка и ведущая Елена Курбанова, а еще, что женщина похожа на украинскую актрису Екатерину Варченко. Но Фейгин отметил, что его молодая супруга личность не публичная.

Марк Фейгин и Елена Курбанова

Также в интервью Марк обмолвился о своем бывшем друге Алексее Арестовиче, с которым ранее часто вел совместные эфиры на своем Youtube-канале "Фейгин LIVE". Но в 2023 году между ними произошел конфликт.

Марк Фейгин ранее дружил с Алексеем Арестовичем

Фейгин прокомментировал новость о том, что Украина ввела против экс-советника Офиса президента персональные экономические санкции. Он заявив, что не удивлен, и Арестович сам виноват во всем, что с ним происходит.

"Телеграф" писал ранее, что известно о жене Арестовича, с которой он разводится. В браке с Анастасией он был 10 лет.