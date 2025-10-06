Арестович захотел в президенты и выдал перл: "Украинцы не дерьмо и фуфло. Они как я"

Арестович думает, что до сих пор имеет поддержку среди украинцев

Бывший внештатный советник главы ОП, а сейчас подсанкционное лицо Алексей Арестович, недавно "восстановивший" сборы на украинскую армию, сообщил, что даже после его заявлений о том, что украинцы — "дерьмо" и "фуфло", у него осталась большая поддержка среди них.

Более того, после открытых оскорблений украинцев, Арестович думает, что может баллотироваться в президенты и даже сейчас имеет большую поддержку среди соотечественников. Об этом он рассказал в интервью пропагандистке Ксении Собчак.

По его словам, об этом говорят соцопросы, которые "проводят люди непубличные, то есть реальные соцопросы со всеми поправками на то, что, возможно, боятся соответствовать чистой правде". Арестович заявил, что видит реакции людей.

Я вижу chtlb людей, скажем, способных повлиять на ситуацию в Украине, со мной в каких контактах находятся — один. Второе — я могу просто гулять по улицам и могу снимать маленький соцопрос. Алексей Арестович

Алексей Арестович

Арестович также заявил, что в марте 2022 года, когда в рейтинге доверия украинцев он занимал второе место после Зеленского, президент стал "нервничать" по этому поводу. С тех пор его якобы "последовательно отсекали, делали чужим, отводили в сторону".

От своих слов о том, что "украинцы — дерьмо и ф*фло", Арестович не открещивается. Однако он заявляет, что тогда, в прямом эфире, он пропустил одно слово – "профессиональные" и вместо "профессиональные украинцы" он сказал просто – "украинцы". Алексей объясняет, что он критиковал "бандеровцев", являющихся носителями этой идеологии.

Напомним, что в прямом эфире скандальном YouTube-блогеру Шелесту, в июне 2025 года Арестович заявил, что он презирает украинцев. Также бывший советник ОП повторил российский нарратив, что "украинцы терпят режим КГБ".

Я вам это в лицо говорю, я презираю украинцев. Вы фуфло и дерьмо, о которое стыдно вытирать сапоги, в которое впал и пошел дальше. Потому что вы не только не можете ответить организационно, идеологически и нравственно на последние вопросы, вы даже стесняетесь их поднять Алексей Арестович

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас экс-советник ОП Арестович. В начале полномасштабного вторжения России он стал популярен на всю страну тем, что успокаивал украинцев.