Успокаивал украинцев в начале большой войны, а затем стал изгоем: где сейчас экс-советник ОПУ Арестович

Блогер определенное время играл в фильмах и сериалах, а затем пошел в политику

Сегодня, 3 августа, 50 лет исполняется бывшему советнику Офиса президента, политику и блогеру Алексею Арестовичу. В начале полномасштабного вторжения россиян он стал популярен на всю страну тем, что успокаивал украинцев. В частности, говорил, что война закончится через 2-3 недели, и это стало мемом. А впоследствии чиновника уволили из ОПУ и он начал подыгрывать российской пропаганде.

"Телеграф" собрал главные факты о пути Арестовича к политике, а также расскажет, чем он занимается сейчас.

Что известно об Алексее Арестовиче

Арестович родился в 1975 году в городе Цители-Цкаро, расположенном в современной Грузии. Со временем семья переехала в Украину. Так Алексей поступил на биофак в Киевский национальный университет имени Шевченко. В 1993 году он оставил учебу и начал играть в киевском театре-студии "Черный квадрат".

В 1998 году Арестович окончил общевоенный факультет Одесского института Сухопутных войск. Там он овладел специальностью военного переводчика. Затем Алексей некоторое время работал в Главном управлении разведки, что подтверждал Кирилл Буданов.

Арестович в вузе, на фото – второй с самого низа

В 2000-х Алексей начал проводить психологические семинары и тренинги. Параллельно овладел теологией в Институте религиозных наук святого Фомы Аквинского. Вскоре Арестович стал появляться на украинских телешоу в качестве психолога-консультанта и специалиста по конфликтологии, а также играть в кино и рекламе. В частности, появлялся в работах "Возвращение Мухтара", "Не бойся, я рядом" и "Брат за брата 2".

Арестович в кино, фото из сети

В 2005 году Алексей присоединился к партии "Братство", где являлся заместителем председателя политической силы Дмитрия Корчинского. Появлялся на конференциях "Международного евразийского движения" последователя рашизма Александра Дугина. Высказывался против Оранжевой революции.

Арестович на конференции Дугина, фото из сети

В течение 3 месяцев Арестович работал заместителем председателя Приморской районной администрации Одесского городского совета, но сам уволился. Он спрогнозировал, что Россия попытается объединиться с Крымом не позднее 2011 года.

В 2014 году Арестович, как он сам рассказывал, пошел добровольцем на Донбасс и совершал 33 выхода на линию фронта. С этого времени он позиционирует себя военным экспертом, дает комментарии в медиа и ведет блоги. В 2018-2019 годах Алексей проходил военную службу как разведчик возле Краматорска в 72-й механизированной бригаде.

Арестович рассказывал, что воевал в АТО, фото из сети

Арестович активно поддерживал пятого президента Украины Петра Порошенко. Но впоследствии изменил свое мнение и сказал, что "много лгал начиная с весны 2014 года". В 2020 году Арестович попал в большую политику. Леонид Кравчук назначил его советником по информационной политике, а также официальным спикером украинской делегации в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске по урегулированию конфликта на востоке Украины.

В 2019 году Арестович предусмотрел полномасштабное наступление России на Украину с методами войны и направлениями военной интервенции. В следующем году глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак избрал Алексея своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны. В 2022 году он уволился с этой должности, а также ушел с должности спикера делегации Украины в ТКГ.

Алексей Арестович после начала войны

Широкую популярность Арестович получил после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Каждый день он давал брифинги о ходе войны от имени ОПУ. 24 февраля 2022 года он сказал, что Путин не будет бомбить гражданскую инфраструктуру, но ошибся.

Путин не будет избивать по гражданским объектам. Ему нужно сохранить лояльность населения Украины.

Арестович давал обнадеживающие прогнозы, фото из сети

Арестович стал "главным успокоительным" в Украине во время великой войны. Тихим и плавным тоном он пытался внушить надежду в лучшее и рассказывал, что все закончится через 2-3 недели. Сначала это работало, но потом люди начали возмущаться такими прогнозами, ведь они не сбывались. Впоследствии блогер подтвердил, что лгал о ситуации на войне.

Был период с середины апреля по начало июля, когда военное счастье пошло к противнику, и нам было очень тяжело. А я улыбался в эфире и говорил, что нам хорошо, хотя несколько раз намекнул, что тяжело.

В 2023 году Алексей заявил, что российская ракета попала в дом в Днепре после того, как ее якобы сбило украинское ПВО. Информацию опровергли в Воздушных силах, тогда как Арестович был уволен из ОПУ. Далее политик отметился рядом скандальных заявлений:

говорил о "маленькой украинской культуре";

ностальгировал по СССР — "ничего лучше Советского Союза мы пока не придумали";

говорил, что женщин в армии "не считают людьми", потому что так якобы сложилось исторически;

сравнивал Антитеррористическую операцию (АТО) с "курортом для мальчиков", куда якобы "убегают от жен и детей";

назвал представителей ЛГБТ-сообщества "людьми с девиацией" или "отклонениями".

Арестович отметился скандальными заявлениями, фото ОПУ

В сентябре 2023 года Арестович уехал из Украины, заявив, что будет "оппозиционным политиком в изгнании". За границей он стал распространять неоднозначные тезисы, в частности, что война будет продолжаться "до последнего украинца". В Украине против Арестовича открыли уголовное производство из-за сексистских высказываний о женщинах.

Впоследствии блогер окончательно начал распространять антиукраинскую риторику, повторяя кремлевские нарративы. Он заявил, что если бы был президентом России, то во многом действовал бы как диктатор Путин.

Моя политика совпадала бы с путинской на большое количество процентов. Я бы проводил внутреннюю политику радикально иную, а внешняя во многом совпадала, потому что Россия – это огромное образование, но имеет свои интересы и свое место в истории. И любой правитель России ее защищал бы. И Навальный ее защищал бы, а я уж тем более.

Арестович начал распространять кремлевские нарративы, фото из сети

В июне 2025 года Арестович назвал украинцев "фуфлом" и "дерьмом", отметив, что об них "стыдно вытирать сапоги". Этим он вызвал массу возмущения у общества, чем совсем потерял к себе уважение.

Я презираю украинцев. Я вам в лицо говорю, что я вас презираю.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о жене Алексея Арестовича, с которой он был в браке 10 лет. Сейчас они находятся в процессе развода.