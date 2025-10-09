Спасли сотни жизней. Уникальные кадры из "поездов жизни" УЗ показали в сети (видео)

Эти поезда доставляют раненых военных в тыловые госпитали

Поезда "Укрзализныци" ежедневно курсируют по Украине и привозят граждан в нужные города. Но есть среди них и те, что спасают жизнь защитникам. Речь идет о поездах, на которых перевозят раненых.

В сети уже опубликовали уникальное видео, как выглядят эти поезда изнутри. Заметим, что это отдельный "поезд жизни", который используют исключительно для раненых.

"Это "поезд жизни". Десятки вагонов, которыми ежедневно сотни украинских раненых бойцов эвакуируют в тыловые госпитали. Уникальный проект "Укрзализныци" и Медицинских сил", — говорится в подписи под видео.

На видео видно, что у каждого вагона нет привычных для людей купе или полок, ведь все место занимают медицинские кровати. В вагоне их может быть до 4 штук. Каждая из них имеет свою дополнительную аппаратуру, удобные матрасы и даже специальные подушки. В вагоне есть немало медикаментов, кардиомониторы — все, чтобы спасти жизнь защитникам Украины.

Поезд жизни "Укрзализныци"

Поезд жизни изнутри

Как выглядит поезд жизни

Кроме того, вместо привычных дверей между тамбурами используют специальную резину, закрывающую проход. Также в глаза бросается то, что кровати в вагонах больше самого узкого пространства в тамбуре, то есть их заносили в вагон в разобранном состоянии, а внутри собирали. Каждое такое купе было создано большими усилиями и спасло не одну жизнь.

В комментариях пользователи благодарили защитников и тех, кто оказывает им помощь. Ведь выполнение такой работы вызывает не просто уважение, но и восхищение.

