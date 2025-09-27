Экстрим от Укрзализныци: туристы показали опасный "аттракцион" прямо на вокзале в Карпатах (видео)

УЗ запускает дополнительные поезда в Карпаты, но тамошние платформы просто могут принять такой пассажиропоток.

Карпаты могут удивлять не только невероятными видами, но и потенциально опасными приключениями. В частности, на железнодорожных платформах. В некоторых популярных туристических локациях ширина платформы едва достигает 1,5 метра.

Туристы делятся – ощущения незабываемые, особенно когда по путям рядом двигаются два поезда в противоположных направлениях. Они также разместили видео, чтобы эту атмосферу "клаустрофобии от Укрзализныци" ощутили и другие.

Главная опасность – не удержаться на ногах в такой ситуации. Люди делятся, что ветер очень силен.

Когда-то проходила практику на станции и возвращалась домой и точно такая же платформа была. И я на ней стояла и еще люди были, ехал товарняк и моя электричка заходила, так такой поток ветра был чуть не занесло. Наталья, комментатор

По большей части, подобные узкие платформы встречаются на промежуточных станциях в Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Кроме Ворохты, которая на видео, узкие перроны могут подарить незабываемые ощущения в Хусте, Ясинях, Виноградове-Закарпатском и т.д. Сейчас эти станции стали очень популярны из-за роста внутреннего туризма и любопытства Карпатами. Укрзализныця пускает дополнительные поезда к этим станциям, чтобы обеспечить турпоток.

Узкая платформа на вокзале в Ясинях

Какая должна быть ширина платформы

По государственным строительным нормам ширина платформы зависит от пассажиропотока, скорости движения поездов и наличия выходов и сооружений. За ними на вокзалах боковые платформы должны быть минимально 3 метра, и это только на вокзалах до 200 пассажиров.

На больших вокзалах промежуточные платформы должны быть 4 метра. Однако вокзалы строили еще в царское и советское время, когда нормы были другими. Расширить платформу часто невозможно из-за близости горного склона, реки или дороги, или же это требует значительных инженерных работ и средств.

