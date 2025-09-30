"Это аэродром?" Вагон "Укрзализныци" удивил украинцев (видео)

Купе международного сообщения наделало шума в сети

"Укрзализныця" не перестает удивлять пассажиров. В этот раз сеть поразили полки в одном из поездов УЗ. Речь идет о вагоне международного рейса.

Соответствующее видео уже завирусилось в Тик Ток. Как отметила автор, она показала вагон поезда "Киев-Варшава".

На видео видно, что верхняя полка вагона-купе больше обычных. Создается впечатление будто это две полки соединены. Но фактически это одно место, правда, на третьем уровне. Ведь в некоторых поездах международного сообщения две верхние полки, то есть есть третий этаж.

Интересно, что полка не просто широкая, она еще и имеет усиленные барьерные крепления, чтобы человек не падал. В комментариях пользователи были очень удивлены, они не могли понять, где у "Укрзализныци" можно найти такие вагоны.

Как рассказала автор, это обычное купе в Варшаву. Билет стоил более 5000 грн. Украинцы добавляли, что многие боятся и на второй полке спать, а тут на третий.

