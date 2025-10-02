Ехал на заработки? В поезде "Укрзализныци" заметили опасного "пассажира" (фото)

В компании иронически отреагировали на ситуацию

В поезде "Укрзализныци" заметили таракана. Опасное насекомое ползало по стенам международного рейса Киев-Перемышль.

О неприятном инциденте сообщила пользовательница Threads Олекса Перченко. Она опубликовала видео, на котором зафиксировано насекомое в вагоне поезда.

На опубликованных снимках видна внутренняя часть купе. На белой стене возле окна ползает таракан темного цвета. Насекомое отчетливо видно на светлом фоне стены купе.

Как думаете, норм или стремы @ukrainianrailways в международном рейсе Киев-Перемышль 705 ужасаться от тараканов, и не спать всю дорогу, потому что боишься лишний раз пошевелиться и следить, чтобы по тебе ничего не поползло, — возмущается Олекса Перченко в своем письме.

По словам женщины, она не могла заснуть на протяжении всей поездки из-за страха, что насекомые могут ползать по пассажирам. Она также отметила, что это было несколько тараканов, а не единичный случай.

Реакция Укрзализныци и комментарии пользователей

Представители "Укрзализныци" иронически отреагировали на жалобу пассажирки, спросив номер вагона и детали поездки. Они также отметили, что проезд тараканам в поездах строго запрещен, и как они попали на борт "Интерсити+" – это частный вопрос.

Пользователи социальных сетей активно обсуждали ситуацию. Многие обвинили в проблеме пассажиров, предполагая, что тараканы могли вылезти из чьих-то сумок. Некоторые вспоминали собственный студенческий опыт, когда приходилось постоянно стряхивать вещи из-за страха принести насекомых домой из общежития.

Другие комментаторы выражали возмущение антисанитарией и призвали "Укрзалізницю" нести ответственность за такие случаи. Некоторые пользователи сообщали о схожих ситуациях на других маршрутах, в частности в направлении Перемышля, что вызывает вопрос о системности проблемы.

Отдельные комментаторы шутили, что тараканы идут на заработки, намекая на международный характер рейса.

Почему тараканы могут появляться в поездах

Появление тараканов в железнодорожных вагонах может быть связано с несколькими факторами:

Недостаточная санитарная обработка. Вагоны нуждаются в регулярной дезинфекции и дезинсекции, особенно после длительных рейсов. Если санитарная обработка производится несвоевременно или некачественно, это создает благоприятные условия для размножения насекомых.

Вагоны нуждаются в регулярной дезинфекции и дезинсекции, особенно после длительных рейсов. Если санитарная обработка производится несвоевременно или некачественно, это создает благоприятные условия для размножения насекомых. Остатки еды. Пассажиры часто оставляют крошки и пищевые отходы, которые становятся источником питания для тараканов. Особенно это актуально для международных рейсов, где люди проводят много времени.

Пассажиры часто оставляют крошки и пищевые отходы, которые становятся источником питания для тараканов. Особенно это актуально для международных рейсов, где люди проводят много времени. Влажность и тепло. Поезда создают идеальную среду для жизни тараканов – тепло, влажность (особенно в санузлах) и многочисленные укрытия в щелях обшивки.

Поезда создают идеальную среду для жизни тараканов – тепло, влажность (особенно в санузлах) и многочисленные укрытия в щелях обшивки. Перенос из других мест. Тараканы могут попадать в вагоны во время стоянок на станциях, из депо или быть занесены с вещами пассажиров.

Тараканы могут попадать в вагоны во время стоянок на станциях, из депо или быть занесены с вещами пассажиров. Устаревший подвижной состав. В старых вагонах с поврежденной обшивкой и многочисленными щелями создается больше мест для поселения насекомых, и их сложнее вывести.

