Врятували сотні життів. Унікальні кадри з "поїздів життя" УЗ показали у мережі (відео)

Тетяна Крутякова
Укрзалізниця Новина оновлена 09 жовтня 2025, 07:59
Укрзалізниця. Фото Колаж "Телеграфу"

Ці поїзди доставлять поранених військових у тилові шпиталі

Поїзди "Укрзалізниці" щодня курсують Україною та привозять громадян у потрібні міста. Але є серед них і ті, що рятують життя захисникам. Йдеться про поїзди, на яких перевозять поранених.

У мережі вже опублікували унікальне відео, як виглядають ці поїзди зсередини. Зауважимо, що це окремий "поїзд життя", який використовують виключно для поранених.

"Це — "потяг життя". Десятки вагонів, якими щодня сотні українських поранених бійців евакуюють в тилові шпиталі. Унікальний проєкт "Укрзалізниці" та Медичних сил", — йдеться у підписі під відео.

На відео видно, що кожен вагон не має звичних для людей купе чи полиць, адже усе місце займають медичні ліжка. У вагоні їх може бути до 4 штук. Кожне з них має свою додаткову апаратуру, зручні матраци та навіть спеціальні подушки. У вагоні є чимало медикаментів, кардіомонітори — усе, щоб врятувати життя захисникам України.

Окрім того, замість звичних дверей між тамбурами використовують спеціальну гуму, яка закриває прохід. Також в очі впадає те, що ліжка в вагонах більші за найвужчий простір у тамбурі, тобто їх заносили у вагон у розібраному стані, а всередині збирали. Кожне таке купе було створене великими зусиллями і врятувало не одне життя.

У коментарях користувачі дякували захисникам та тим, хто надає їм допомогу. Адже виконання такої роботи викликає не просто повагу, а й захоплення.

