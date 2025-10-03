"Лицо государства": скандал из-за российских стаканов в УЗ дошел до международных рейсов (фото)

В Укрзализныци объяснили ситуацию и заверили, что стаканы заменят украинскими через определенный период.

Не только тараканов можно увидеть в поездах Укрзализныци. Внимание пассажира в поезде №Киев — Будапешт привлек стеклянный стакан, а точнее — его маркировку. Стакан — российского производства.

Что нужно знать

Пассажир в поезде Киев — Будапешт заметил новый стакан с российской маркировкой

Укрзализныця подтвердила использование российских стаканов, но подчеркнула: закупка была до войны

После окончания срока годности все стаканы заменят украинскими.

Маркировка на фото, которую опубликовал Кирилл Антонов, свидетельствует, что стакан сделали на ОСЗ. Логотип совпадает с "Опытным стекольным заводом" в городе Гусь-Хрустальный в России. Стаканы новые – подчеркнул автор.

Фото маркировки на дне стакана

Соответствие маркировки товарному знаку

В компании-перевозчике подтвердили использование стаканов из России. Однако подчеркнули — они были закуплены до начала войны, и будут использоваться до тех пор, пока являются пригодными. Аналогичная ситуация – с вагонами.

Зря тратить средства во время войны на обновление стаканов компания не считает нужным, по истечении срока эксплуатации будут покупать украинские. Откуда такое количество стаканов – объяснили просто.

В то время по Украине курсировало почти 400 пар пассажирских поездов, включая ныне временно оккупированных территорий. Поездов сейчас значительно меньше, но инвентарь остался, плюс мы вывезли, что смогли из ныне временно оккупированных производственных мощностей из Крыма, Донецкой и Луганской областей и распределили имущество также на другие депо. Укрзализныця в ответ на сообщение в Facebook

Автор сообщения тем временем подчеркнул, что запас стаканов не стоит подавать пассажирам поездов, более того — международных.

УЗ в определенном смысле является лицом государства. Поэтому, если такой запас даже и существует — стоит избавиться от него, и не подавать пассажирам в поездах, тем более на межгосударственных рейсах Кирилл Антонов, замети стаканы российского производства

Отметим, что стаканы производства российского завода в Гусь-Хрустальном можно до сих пор приобрести в Украине свободно. Стоят они в более современном виде — от 23 грн за штуку.

От перевода названия на украинский язык суть не меняется

Одно время УЗ вообще отказывалась от стаканов — это происходило во время пандемии, хотя такие планы были и до того. Однако сейчас пассажирам подают напитки в классических стеклянных стаканчиках.

Именно стаканы и подстаканники Укрзализныци среди наиболее популярных товаров, которые пассажиры воруют из поездов. В основном из-за того, что некоторые из них маркированы лого железной дороги.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Карпатах есть станции с экстремально узкими платформами. Пассажиры показали, что происходит, когда два поезда проходят мимо – это не для слабонервных.