Если сделаете это в праздник 10 октября — притянете несчастья, а деньги уйдут

Татьяна Кармазина
День 10 октября называют в народе "Зимоуказателем"
День 10 октября называют в народе "Зимоуказателем". Фото Freepik

Узнайте, почему сегодня нельзя надевать сережки и подметать

В этот день православная и греко-католическая церкви почитают память брата и сестры — Евлампия и Евлампии, принявших мученическую смерть за христианскую веру. Согласно новоюлианскому церковному календарю, святых вспоминают 10 октября.

Евлампий и Евлампия жили в Никомидии в начале IV века. Первым уверовал в Христа Евлампий. Узнав об указе императора Максимилиана, повелевшем очистить город от христиан, он осмелился назвать его безумным и был тут же арестован. Когда Евлампия узнала, что брата пытают за веру, она открыто исповедала христианство и заявила о готовности разделить его мучения. Евлампия обезглавили, а его сестра вскоре умерла от горя.

В народе 10 октября называли "Евлампием Зимоуказателем". Этот день имел особое значение: именно тогда заготавливали лучины — деревянные щепки, служившие источником света в долгие зимние вечера. Их использовали вместо ламп, чтобы шить, прясть или готовить еду.

девушка с чашкой чая возле печки в доме
Фото: freepik

Что нельзя делать 10 октября

  • Покупать одежду — притянет несчастья и долго не прослужит.
  • Подметать пол в доме — уйдут деньги.
  • Надевать кольца и сережки — притянут неприятности.
  • Давать в долг спички и свечи — вместе с ними из дома уйдут добро и тепло.
  • Играть свадьбу — молодожены скоро расстанутся.

Народные приметы 10 октября

  • Ветер дует с востока или с севера — придет похолодание.
  • Луна смотрит на север — к суровой зиме.
  • Слякоть — зима наступит в начале ноября.
  • У ивы пожелтели листья — скоро зима придет.

У кого именины 10 октября

Сегодня именины празднуют Амвросий, Андрей, Евлампий, Федор и Василий.

Праздники и события 10 октября

  • День работников стандартизации и метрологии в Украине
  • Всемирный день психического здоровья (World Mental Health Day)
  • Всемирный день бездомных (World Homeless Day)
  • Всемирный день борьбы со смертной казнью (World Day Against the Death Penalty)
  • Международный день сценического менеджмента (International Stage Management Day)
  • Всемирный день яйца (World Egg Day)
  • Всемирный день каши (World Porridge Day)
  • Всемирный день зомби (World Zombie Day)

Напомним, что в середине осени есть много государственных праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь важных событий и выходных в октябре.

