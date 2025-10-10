Если сделаете это в праздник 10 октября — притянете несчастья, а деньги уйдут

Узнайте, почему сегодня нельзя надевать сережки и подметать

В этот день православная и греко-католическая церкви почитают память брата и сестры — Евлампия и Евлампии, принявших мученическую смерть за христианскую веру. Согласно новоюлианскому церковному календарю, святых вспоминают 10 октября.

Евлампий и Евлампия жили в Никомидии в начале IV века. Первым уверовал в Христа Евлампий. Узнав об указе императора Максимилиана, повелевшем очистить город от христиан, он осмелился назвать его безумным и был тут же арестован. Когда Евлампия узнала, что брата пытают за веру, она открыто исповедала христианство и заявила о готовности разделить его мучения. Евлампия обезглавили, а его сестра вскоре умерла от горя.

В народе 10 октября называли "Евлампием Зимоуказателем". Этот день имел особое значение: именно тогда заготавливали лучины — деревянные щепки, служившие источником света в долгие зимние вечера. Их использовали вместо ламп, чтобы шить, прясть или готовить еду.

Фото: freepik

Что нельзя делать 10 октября

Покупать одежду — притянет несчастья и долго не прослужит.

Подметать пол в доме — уйдут деньги.

Надевать кольца и сережки — притянут неприятности.

Давать в долг спички и свечи — вместе с ними из дома уйдут добро и тепло.

Играть свадьбу — молодожены скоро расстанутся.

Народные приметы 10 октября

Ветер дует с востока или с севера — придет похолодание.

Луна смотрит на север — к суровой зиме.

Слякоть — зима наступит в начале ноября.

У ивы пожелтели листья — скоро зима придет.

У кого именины 10 октября

Сегодня именины празднуют Амвросий, Андрей, Евлампий, Федор и Василий.

Праздники и события 10 октября

День работников стандартизации и метрологии в Украине

Всемирный день психического здоровья (World Mental Health Day)

Всемирный день бездомных (World Homeless Day)

Всемирный день борьбы со смертной казнью (World Day Against the Death Penalty)

Международный день сценического менеджмента (International Stage Management Day)

Всемирный день яйца (World Egg Day)

Всемирный день каши (World Porridge Day)

Всемирный день зомби (World Zombie Day)

Напомним, что в середине осени есть много государственных праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь важных событий и выходных в октябре.