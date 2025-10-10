Если сделаете это в праздник 10 октября — притянете несчастья, а деньги уйдут
Узнайте, почему сегодня нельзя надевать сережки и подметать
В этот день православная и греко-католическая церкви почитают память брата и сестры — Евлампия и Евлампии, принявших мученическую смерть за христианскую веру. Согласно новоюлианскому церковному календарю, святых вспоминают 10 октября.
Евлампий и Евлампия жили в Никомидии в начале IV века. Первым уверовал в Христа Евлампий. Узнав об указе императора Максимилиана, повелевшем очистить город от христиан, он осмелился назвать его безумным и был тут же арестован. Когда Евлампия узнала, что брата пытают за веру, она открыто исповедала христианство и заявила о готовности разделить его мучения. Евлампия обезглавили, а его сестра вскоре умерла от горя.
В народе 10 октября называли "Евлампием Зимоуказателем". Этот день имел особое значение: именно тогда заготавливали лучины — деревянные щепки, служившие источником света в долгие зимние вечера. Их использовали вместо ламп, чтобы шить, прясть или готовить еду.
Что нельзя делать 10 октября
- Покупать одежду — притянет несчастья и долго не прослужит.
- Подметать пол в доме — уйдут деньги.
- Надевать кольца и сережки — притянут неприятности.
- Давать в долг спички и свечи — вместе с ними из дома уйдут добро и тепло.
- Играть свадьбу — молодожены скоро расстанутся.
Народные приметы 10 октября
- Ветер дует с востока или с севера — придет похолодание.
- Луна смотрит на север — к суровой зиме.
- Слякоть — зима наступит в начале ноября.
- У ивы пожелтели листья — скоро зима придет.
У кого именины 10 октября
Сегодня именины празднуют Амвросий, Андрей, Евлампий, Федор и Василий.
Праздники и события 10 октября
- День работников стандартизации и метрологии в Украине
- Всемирный день психического здоровья (World Mental Health Day)
- Всемирный день бездомных (World Homeless Day)
- Всемирный день борьбы со смертной казнью (World Day Against the Death Penalty)
- Международный день сценического менеджмента (International Stage Management Day)
- Всемирный день яйца (World Egg Day)
- Всемирный день каши (World Porridge Day)
- Всемирный день зомби (World Zombie Day)
