Как согреться в доме, чтобы это обошлось лишь в копейку? Проверенный способ (видео)

Если вы хотите утеплить окна — вот вам бюджетный вариант

Существует много способов защитить окна от холодов осенью, но некоторые из них могут быть дорогостоящими или потребовать полной замены стеклопакетов. При этом необязательно мириться со сквозняками, даже если ваш бюджет ограничен.

Пользовательница Шона в TikTok поделилась простым способом утеплить окна. Этот трюк выглядит легко, но при этом работает очень эффективно. Вам не понадобятся большие затраты — достаточно двухстороннего скотча, специальной пленки для окон и фена.

Как утеплить окна в доме

Очистите стекла и раму, чтобы все было чистым. Адаптируйте пленку под размер окна и используйте двусторонний скотч, чтобы надежно закрепить ее в углах рамы. Тщательно натяните пленку, стараясь избежать складок. С помощью фена просушите поверхность, покрытую пленкой. Работайте сверху вниз. Горячий воздух поможет устранить любые складки и обеспечить гладкое покрытие.

