Красивый, ядовитый и "неоцененный": в Украине растет "дикий шафран", цветущий в холодную осень (фото)

Несмотря на похолодание и более короткие дни, украинская природа не перестает удивлять — во многих регионах сейчас расцветает безвременник осенний (колхикум). Это хрупкое растение с лилово-розовыми цветами появляется на лугах и лесных полянах именно тогда, когда большинство цветов уже давно увяли.

Безвременник осенний — настоящее чудо природы. Его цветки напоминают крокусы, однако они ядовиты: содержат вещество колхицин, используемое в фармацевтике в микродозах для лечения некоторых заболеваний. Цветет растение осенью, а листья появляются только весной – такая необычная "обратная" фенология делает ее еще более загадочной.

Следует отметить, что растение известно в народе как дикий шафран, зимовник, мороз или морозец, а также просто "безвременник" или "осенник", как отмечает украинский садовник Игорь Кузьменко в Фейсбуке.

Большинство видов цветут осенью, с сентября до первых заморозков или снега. Некоторые виды, например, безвременник желтый (Colchicum luteum), являются весеннецветущими Игорь Кузьменко

В эту осеннюю пору украинцы массово делятся в соцсетях "урожаем":

Это необычное растение занесено в Красную книгу Украины в статусе "Неоцененный". Так что, увидев его в дикой природе, не стоит срывать или пересаживать — лучше просто полюбоваться нежной красотой, что символизирует стойкость и жизненную силу природы в конце года.

В Украине больше всего этих популяций сосредоточено в Карпатах, а вне горных районов они иногда встречаются на Подолье и в центральном Полесье.

