Якщо зробите це на свято 10 жовтня — притягнете нещастя, а гроші підуть геть

Тетяна Кармазіна
День 10 жовтня називають у народі "Зимовказівником"
День 10 жовтня називають у народі "Зимовказівником". Фото Freepik

Дізнайтеся, чому сьогодні не можна одягати сережки і підмітати

Цього дня православна та греко-католицька церкви вшановують пам’ять брата та сестри — Євлампія та Євлампії, які прийняли мученицьку смерть за християнську віру. Згідно з новоюліанським церковним календарем, святих згадують 10 жовтня.

Євлампій та Євлампія жили в Нікомідії на початку IV століття. Першим увірував у Христа Євлампій. Дізнавшись про указ імператора Максиміліана, який наказав очистити місто від християн, він наважився назвати його божевільним і був відразу заарештований. Коли Євлампія дізналася, що брата катують за віру, вона відкрито сповідала християнство і заявила про готовність поділити його муки. Євлампія обезголовили, а його сестра невдовзі померла від горя.

У народі 10 жовтня називали "Євлампієм Зимовказівником". Цей день мав особливе значення: саме тоді заготовляли скіпки — дерев’яні тріски, що служили джерелом світла в довгі зимові вечори. Їх використовували замість ламп, щоб шити, прясти чи готувати їжу.

дівчина з чашкою чаю біля печі в домі
Фото: freepik

Що не можна робити 10 жовтня

  • Купувати одяг — притягне нещастя і довго не прослужить.
  • Підмітати підлогу в домі — підуть гроші.
  • Одягати обручки та сережки — притягнуть неприємності.
  • Давати у борг сірники та свічки — разом з ними з дому підуть добро і тепло.
  • Грати весілля — молодята скоро розстануться.

Народні прикмети 10 жовтня

  • Вітер дме зі сходу чи півночі — прийде похолодання.
  • Місяць дивиться на північ — до суворої зими.
  • Сльота – зима настане на початку листопада.
  • У верби пожовтіло листя — скоро зима прийде.

У кого іменини 10 жовтня

Сьогодні іменини святкують Амвросій, Андрій, Євлампій, Федір та Василь.

Свята та події 10 жовтня

  • День працівників стандартизації та метрології в Україні
  • Всесвітній день психічного здоров’я (World Mental Health Day)
  • Всесвітній день бездомних (World Homeless Day)
  • Всесвітній день боротьби зі смертною карою (World Day Against the Death Penalty)
  • Міжнародний день сценічного менеджменту (International Stage Management Day)
  • Всесвітній день яйця (World Egg Day)
  • Всесвітній день каші (World Porridge Day)
  • Всесвітній день зомбі (World Zombie Day)

Нагадаємо, що у середині осені є багато державних свят. Раніше "Телеграф" публікував календар важливих подій та вихідних у жовтні.

