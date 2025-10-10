Якщо зробите це на свято 10 жовтня — притягнете нещастя, а гроші підуть геть
Дізнайтеся, чому сьогодні не можна одягати сережки і підмітати
Цього дня православна та греко-католицька церкви вшановують пам’ять брата та сестри — Євлампія та Євлампії, які прийняли мученицьку смерть за християнську віру. Згідно з новоюліанським церковним календарем, святих згадують 10 жовтня.
Євлампій та Євлампія жили в Нікомідії на початку IV століття. Першим увірував у Христа Євлампій. Дізнавшись про указ імператора Максиміліана, який наказав очистити місто від християн, він наважився назвати його божевільним і був відразу заарештований. Коли Євлампія дізналася, що брата катують за віру, вона відкрито сповідала християнство і заявила про готовність поділити його муки. Євлампія обезголовили, а його сестра невдовзі померла від горя.
У народі 10 жовтня називали "Євлампієм Зимовказівником". Цей день мав особливе значення: саме тоді заготовляли скіпки — дерев’яні тріски, що служили джерелом світла в довгі зимові вечори. Їх використовували замість ламп, щоб шити, прясти чи готувати їжу.
Що не можна робити 10 жовтня
- Купувати одяг — притягне нещастя і довго не прослужить.
- Підмітати підлогу в домі — підуть гроші.
- Одягати обручки та сережки — притягнуть неприємності.
- Давати у борг сірники та свічки — разом з ними з дому підуть добро і тепло.
- Грати весілля — молодята скоро розстануться.
Народні прикмети 10 жовтня
- Вітер дме зі сходу чи півночі — прийде похолодання.
- Місяць дивиться на північ — до суворої зими.
- Сльота – зима настане на початку листопада.
- У верби пожовтіло листя — скоро зима прийде.
У кого іменини 10 жовтня
Сьогодні іменини святкують Амвросій, Андрій, Євлампій, Федір та Василь.
Свята та події 10 жовтня
- День працівників стандартизації та метрології в Україні
- Всесвітній день психічного здоров’я (World Mental Health Day)
- Всесвітній день бездомних (World Homeless Day)
- Всесвітній день боротьби зі смертною карою (World Day Against the Death Penalty)
- Міжнародний день сценічного менеджменту (International Stage Management Day)
- Всесвітній день яйця (World Egg Day)
- Всесвітній день каші (World Porridge Day)
- Всесвітній день зомбі (World Zombie Day)
Нагадаємо, що у середині осені є багато державних свят. Раніше "Телеграф" публікував календар важливих подій та вихідних у жовтні.