Якщо зробите це на свято 10 жовтня — притягнете нещастя, а гроші підуть геть

Дізнайтеся, чому сьогодні не можна одягати сережки і підмітати

Цього дня православна та греко-католицька церкви вшановують пам’ять брата та сестри — Євлампія та Євлампії, які прийняли мученицьку смерть за християнську віру. Згідно з новоюліанським церковним календарем, святих згадують 10 жовтня.

Євлампій та Євлампія жили в Нікомідії на початку IV століття. Першим увірував у Христа Євлампій. Дізнавшись про указ імператора Максиміліана, який наказав очистити місто від християн, він наважився назвати його божевільним і був відразу заарештований. Коли Євлампія дізналася, що брата катують за віру, вона відкрито сповідала християнство і заявила про готовність поділити його муки. Євлампія обезголовили, а його сестра невдовзі померла від горя.

У народі 10 жовтня називали "Євлампієм Зимовказівником". Цей день мав особливе значення: саме тоді заготовляли скіпки — дерев’яні тріски, що служили джерелом світла в довгі зимові вечори. Їх використовували замість ламп, щоб шити, прясти чи готувати їжу.

Фото: freepik

Що не можна робити 10 жовтня

Купувати одяг — притягне нещастя і довго не прослужить.

Підмітати підлогу в домі — підуть гроші.

Одягати обручки та сережки — притягнуть неприємності.

Давати у борг сірники та свічки — разом з ними з дому підуть добро і тепло.

Грати весілля — молодята скоро розстануться.

Народні прикмети 10 жовтня

Вітер дме зі сходу чи півночі — прийде похолодання.

Місяць дивиться на північ — до суворої зими.

Сльота – зима настане на початку листопада.

У верби пожовтіло листя — скоро зима прийде.

У кого іменини 10 жовтня

Сьогодні іменини святкують Амвросій, Андрій, Євлампій, Федір та Василь.

Свята та події 10 жовтня

День працівників стандартизації та метрології в Україні

Всесвітній день психічного здоров’я (World Mental Health Day)

Всесвітній день бездомних (World Homeless Day)

Всесвітній день боротьби зі смертною карою (World Day Against the Death Penalty)

Міжнародний день сценічного менеджменту (International Stage Management Day)

Всесвітній день яйця (World Egg Day)

Всесвітній день каші (World Porridge Day)

Всесвітній день зомбі (World Zombie Day)

None