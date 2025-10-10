Россия ударила по энергетике, украинские города погрузились во тьму. Где действуют графики отключений

Энергетики делают все возможное, чтобы вернуть украинцам свет

В ночь на пятницу, 10 октября, Россия устроила массированную атаку на Украину беспилотниками и ракетами, основной целью врага стала энергетическая инфраструктура. В нескольких областях были введены аварийные графики отключения электроэнергии.

Что нужно знать

Перед холодами Россия активизировала удары по энергетической инфраструктуре

Из-за ночного удара по Украине в Киеве и области обесточена часть районов

Аварийные отключения электроэнергии введены в нескольких регионах Украины

"Телеграф" рассказывает, где есть перебои со светом из-за последствий российских атак в пятницу, 10 октября. Они затронули несколько регионов.

Перебои со светом есть в столице и девяти областях

В результате российской массированной ракетно-дроновой атаки на энергообъекты Украины 10 октября обесточено значительное количество потребителей в Киеве, а также в Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской областях. В этих регионах введены аварийные отключения, сообщили в "Укрэнерго".

Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме, — говорится в сообщении

Не упустите актуальный материал "Телеграфа": Отключения света портят технику. Как не сжечь ноутбук во время скачков напряжения (список советов)

Киев и Киевщина

В результате ударов по критической инфраструктуре столицы левый берег Киева остался без энергоснабжения. Также есть проблемы с подачей воды. Насколько разрешает ситуация безопасности, энергетики работают над восстановлением электро- и водоснабжения.

Школы и садики работают как Пункты несокрушимости

Из-за последствий ночной атаки и отсутствия света и воды в части города учебные заведения работают в соответствии с условиями чрезвычайной ситуации. Кроме того, школы и садики левого берега и часть учебных заведений в других районах, сейчас работают в режиме Пунктов несокрушимости. Люди могут приходить туда, чтобы зарядить гаджеты, согреться и получить воду.

Левый берег Киева после обстрелов погрузился во тьму

Светятся только одиночные окна

Люди используют автономные источники света

Из-за отключения электроэнергии в Киеве не ходят троллейбусы и трамваи

Организованы автобусные маршруты:

№37ТР — от ул. Милославской до г. "Лесная";

№28Т — от Дарницкой площади до ул. Милославской;

№30ТР — от ул. Милославской в г. "Почайна";

№8Т — от Дарницкой площади до г. "Позняки" (дублирует трамвай №8);

увеличено количество автобусов на маршрутах №114 и №50ТР.

Киевская ОВА проинформировала, что обесточено около 28 000 домовладений Броварского и Бориспольского районов. Специалисты работают над возобновлением электроснабжения. Важные объекты переходят к работе от генераторов.

В результате российских обстрелов часть Броваров и села Требухов и Княжичи остались без электричества. Учебные заведения и садики перешли на генераторы.

Сумы и область

По указанию НЭК "Укрэнерго" из-за последствий обстрелов РФ на территории Сумской области утром 10 октября действуют графики аварийных отключений (ГАО). Действует 10 очередей потребителей. Энергетики подчеркнули, что, к сожалению, сообщить о продолжительности обесточивания при применении ГАО невозможно.

Полтавская область

В результате падения обломков российских целей и прямых попаданий в Кременчугском районе поврежден объект энергетической инфраструктуры, проинформировали в Полтавской ОВА. Без света остались 16 578 бытовых и 800 юридических потребителей. В области были введены графики аварийного отключения света, в том числе и в областном центре.

Харьковская область

Аварийные отключения света введены в Изюмской общине, время отсутствия света пока неизвестно. Также обесточивание находится в городе Балаклея и частично по территории Балаклея. ГАО введено и в Златопольской общине.

Запорожская область — возникли проблемы с газоснабжением

Из-за последствий российской атаки рано утром в пятницу "Запорожгаз" призвал жителей ограничить потребление природного газа в связи с повреждением сети. Однако несколько аварийных бригад оперативно выполнили необходимый ремонт, давление в сети стабилизировалось. Пользоваться газом можно в обычном режиме.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в преддверии холодов Россия пытается лишить украинцев света и тепла. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко поделился мнениями.