Грандиозные планы не реализовались: посреди Карпат стоит недостроенная ГЭС (фото)

Объект был утвержден 55 лет назад и построить ГЭС хотели на реке Стрый

Во Львовской области есть недостроенный проект огромного водохранилища, известный как "Карпатское море". Его планировали создать еще во времена СССР.

"Карпатское море" еще называют "Бетонная сова" или "Советский вервольф". Согласно проекту 1979 года, уровень воды должны были поднять на 60 метров, чтобы накопить около 200 миллионов кубометров воды для снабжения Львова и обеспечения региона электроэнергией через гидроэлектростанцию мощностью 50 МВт, как написали в "Spadok.org.ua".

Для реализации идеи пришлось бы переселить жителей окрестных сел — Долгое, Рыбник, Новый Кропивник и Перепростиня. Проектировавшие ГЭС обещали на месте затопленных территорий современную рекреационную зону и развитие горной экономики.

На сегодня водохранилище осталось недостроенным. Здесь видны железобетонные конструкции верхнего и нижнего перелива воды, водозаборные сооружения, каналы для отвода воды, искусственное озеро, здания для персонала и комплекс обслуживания станции.

