Там могла быть битва с Сатаной: какое место в Украине имеет непростую историю (видео)

В одном регионе Украины когда-то Бог решил наказать жителей села за их жадность, поэтому превратил их дома в камни

Среди живописных лесов Житомирщины есть скрытое место, которое завораживает своей необычной атмосферой. Каменное Село — природное образование из огромных валунов, которое окутано многими легендами.

В Житомирской области расположено уникальное природное образование, известное как Каменное Село. Это место нередко сравнивают с "украинским Стоунхенджем" из-за скопления огромных валунов, как написали в "Visitukraine.today".

Ученые до сих пор спорят о происхождении этих камней. Одни считают, что это село — элементы Украинского кристаллического щита, ведь никаких остатков ледника на этой территории не найдено. Другая гипотеза гласит, что валуны — остатки древних гор, исчезнувших тысячи лет назад.

Легенды о Каменном Селе добавляют месту особый колорит. Одна из которых говорит, что когда-то Бог решил спуститься на землю и проходил именно через село, ранее существовавшее на этом месте. Он попросил у одного хозяина хлеба, но получил взамен камень в сумке. Когда Бог покидал деревню и оглянулся назад, все дома мгновенно превратились в огромные каменные валуны. На одном из них сохранился след его босой ноги — память об этом удивительном визите.

По другим преданиям, здесь произошло грандиозное сражение между Иисусом и Сатаной. После поражения Сатана оставил следы от огромных когтей на скале, а Иисус, поднимаясь в небо, сделал несколько шагов по большому валуну – и именно эти следы сохранились по сей день. К камню приставлена лестница, так что каждый посетитель может прикоснуться к святыне, попросить здоровья или загадать желание.

Местные же говорят, что среди каменных гор поселились хоббиты — маленькие подземные создания из скандинавских легенд.

