Там жили великаны, был монастырь, а сейчас царит нечисть: что это за место в Украине, куда лучше не лезть (фото)

Жители Ивано-Франковской области говорят, что ходить на Бойную гору опасно не только из-за крутых склонов

Бойная гора вблизи Ивано-Франковска, известная также как Вовчинецкая, издавна окружена тайнами и легендами. Одной из историй является то, что там есть нечисть.

Местами можно услышать, что это место еще называют "Ивано-Франковский Голливуд". Считается, что нынешнее свое имя гора получила из-за кровавых столкновений между казаками и польскими войсками Потоцкого, как написали в "24 Канал".

Как выглядит гора

Вокруг горы сохранилось множество преданий. Одно из них рассказывает о великанах, когда-то населявших эти земли и пытавшихся добраться до Бога. За это их затопили, а место заняли злые духи. Когда их выгнали, на горе появился монастырь.

По другим легендам, даже монахи согрешили, и поэтому монастырь исчез под землей. Говорят, что на праздник Ивана Купала здесь до сих пор можно услышать эхо колоколов и пение этих монахов.

Местные также утверждают, что ночью гора оживает: по ней бродят странные существа — уж с человеческой головой, крылатая змея и таинственный черный пес.

