Грандіозні плани не реалізувались: посеред Карпат стоїть недобудована ГЕС (фото)

Об'єкт було затверджено 55 років тому і збудувати ГЕС хотіли на річці Стрий

У Львівській області є недобудований проєкт величезного водосховища, відомий як "Карпатське море". Його планували створити ще за часів СРСР.

"Карпатське море" ще називають "Бетонна сова" або "Радянський вервольф". Згідно з проєктом 1979 року, рівень води мали підняти на 60 метрів, щоб накопичити близько 200 мільйонів кубометрів води для постачання Львова та забезпечення регіону електроенергією через гідроелектростанцію потужністю 50 МВт, як написали у "Spadok.org.ua".

Для реалізації ідеї довелося б переселити жителів навколишніх сіл — Довге, Рибник, Новий Кропивник та Перепростиня. Ті, що проєктували ГЕС, обіцяли на місці затоплених територій сучасну рекреаційну зону та розвиток гірської економіки.

На сьогодні водосховище залишилось недобудованим. Тут видно залізобетонні конструкції верхнього і нижнього переливу води, водозабірні споруди, канали для відведення води, штучне озеро, будівлі для персоналу та комплекс обслуговування станції.

