Осталось только кладбище: в Украине есть аномальная зона, из которой сбежали люди (видео)

Жители поселения на Сумщине начали видеть галлюцинации еще в 30-х годах

На Сумщине есть место, которое называют "Бугайским треугольником" — зоной аномальных явлений, похожей на легендарный Бермудский треугольник, где бесследно исчезают люди. Раньше там был хутор.

Бугайский треугольник расположен в Сумской области на месте бывшего хутора Малая Бугайка. Сейчас там осталось поле, а посреди него — кладбище. Детальнее это место можно увидеть в сюжете от "Сумские дебаты".

Эколог Владимир Литовка считает, что люди не могли просто так взять и покинуть свои дома. По его словам, еще в 30-х годах жители хутора начали страдать от массовых галлюцинаций: они видели странные миражи и "голограммы". Местные также рассказывают, что каждый вечер среди поля появлялась тень девушки в белом, которая держала свечу и якобы вводила путешественников в заблуждение, не давая пройти.

Как выглядит местность

Исследователи также утверждают, что на территории треугольника плохо работают механизмы (часы, тракторные двигатели). А люди, приходящие туда, плохо себя чувствуют.

